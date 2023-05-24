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Чи допомагають українські військові "РДК" у Бєлгородській області: відповідь розвідки

Фото: у ГУР заявили, що надаються "РДК" інформацію (скрін-відео)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові надають інформацію "Російському добровольчому корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Проте ЗСУ безпосередньо не допомагають російським бійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Черняка у коментарі Financial Times.

а легіон "Свобода Росії" отримали від України американську техніку.

"Українській розвідці відомо все, що відбувається на Білгородщині. Але якісь офіційні заяви, я думаю, даватимуть саме представники підрозділів, організацій "РДК" і легіону "Свобода Росії". Що стосується подій на Бєлгородщині, то наразі з боку окупаційної влади спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності", - каже Юсов.

Він вказав на "цікавий момент", який вказує, що Росія приховує інформацію про справжні події у Бєлгородській області.

"З цікавих моментів на які варто звернути увагу, які дезорієнтували кремлівську владу, це те, що насправді до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення. Тобто є велика лояльність до "РДК", представників легіону "Свобода Росії" від мешканців Білгородщини", - підкреслив представник ГУР.

Що відбувається у Бєлгороді

Нагадаємо, 22 травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.

Росія відразу заявила, що у Бєлгородській області діють "українські диверсанти". Проте у ГУР Міноборони наголосили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території Бєлгородської області діють громадяни Росії.

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