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Помогают ли украинские военные "РДК" в Белгородской области: ответ разведки

Фото: в ГУР заявили, что предоставляются "РДК" информацию (скрин-видео)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные предоставляют информацию "Русскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России" в Белгородской области. Однако ВСУ напрямую не помогают российским бойцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка в комментарии Financial Times.

легион "Свобода России" получили от Украины американскую технику.

"Украинской разведке известно все, что происходит в Белгородской области. Но какие-то официальные заявления, я думаю, будут давать именно представители подразделений, организаций "РДК" и легиона "Свобода России". Что касается событий в Белгородской области, то со стороны оккупационных властей наблюдается продолжение паники, хаоса и неопределенности", - говорит Юсов.

Он указал на "интересный момент", указывающий, что Россия скрывает информацию о настоящих событиях в Белгородской области.

"Из интересных моментов на которые стоит обратить внимание, дезориентировавшие кремлевские власти, это то, что на самом деле к повстанцам прекрасно относится местное население. То есть большая лояльность к "РДК", представителям легиона "Свобода России" от жителей Белгородской области", - подчеркнул представитель ГУР.

Что происходит в Белгороде

Напомним, 22 мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют "украинские диверсанты". Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории Белгородской области действуют граждане России.

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