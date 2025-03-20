Чи дійсно на Україну суне "брудна хмара"? В Укргідрометцентрі зробили важливу заяву

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Звернення до ЗМІ через фейк про "брудну хмару"

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, повідомлення про "брудну хмару" є вигаданими, що є безвідповідально.

"Вкотре змушені спростовувати інформацію, яку поширює портал "Телеграф", дезінформуючи громадськість щодо метеорологічних явищ. На жаль, цей ресурс систематично публікує "погодні новини", що не мають жодного наукового підґрунтя", - написали в УкрГМЦ.

Зазначається, що "автори матеріалів, не володіючи ані базовими знаннями про атмосферні процеси, ані розумінням принципів роботи прогнозних моделей, беруться самостійно "аналізувати" дані та робити суб'єктивні висновки".

"У результаті суспільство отримує викривлену картину реальності, що, особливо у воєнний час, лише посилює інформаційну напругу", - додали в установі.

Наголошується, що згідно з чинним законодавством, єдиним уповноваженим органом з надання офіційних попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища в Україні є Український гідрометеорологічний центр.

"Актуальна, перевірена інформація про прогнози та попередження доступна лише на офіційних ресурсах Українського гідрометеорологічного центру та Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - пояснили українцям.

Представників медіа в Укргідрометцентрі закликали:

дотримуватися журналістських стандартів;

відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації;

не вводити громадськість в оману сумнівними інтерпретаціями;

ознайомитись із Гайдом з метеограмотності (щоб надалі не продовжувати маніпулювати фактами та розповсюджувати фейки).

Чому сервіс Ventusky показує неіснуючі викиди

Експерти УкрГМЦ пояснили, що Ventusky, як і інші подібні сервіси, використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, які не оновлюються миттєво.

"Наприклад, для створення прогнозу забруднення повітря, моделі потрібно знати, де розташовані основні джерела викидів. Тому вона бере цю інформацію з глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення", - розповіли українцям.

Водночас зараз Ventusky може показувати неіснуючі викиди.

"Оновлення цих баз відбувається раз на кілька років, а в нашому випадку - вже понад 11 років не оновлюється. Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну", - зауважили спеціалісти.

Як приклад навели ситуацію із заводом, який раніше виробляв 1 млн тонн сталі та викидав певну кількість забруднювачів.

"Модель припускає, що він продовжує працювати. Далі ця інформація комбінується з даними про атмосферні умови: якщо антициклон і відсутність вітру - модель прогнозує накопичення забруднення, якщо вітер чи опади - модель передбачає розсіювання забруднення", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що згідно з картою Ventusky, "система досі вважає, що працюють "Азовсталь", Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують".

"Саме біля них Ventusky прогнозує перевищення діоксиду сірки та азоту найближчими днями, хоча реальних джерел викидів там більше немає. Подібна ситуація по всій Україні: багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди", - наголосили в установі.

Громадянам пояснили також, чому Україна не оновлює ці дані.

"Зазвичай країни вносять корективи у глобальні бази, щоб прогноз забруднення був точнішим. Але це означало б передачу інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та типи викидів. В умовах війни це неможливо з міркувань безпеки", - повідомили в Укргідрометцентрі.

З огляду на це українців закликали не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел (таких як Ventusky), адже це - лише модель, а не реальні дані.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що найближчими днями в Україні зберігатиметься антициклональна погода:

без опадів;

зі слабким вітром;

з можливими температурними інверсіями.

Уточнюється, що це може спричиняти тимчасове локальне погіршення якості повітря у містах - через транспорт та промислові викиди.

"Однак це не має жодного стосунку до вигаданої "брудної хмари", - підсумували в УкрГМЦ.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)