Чи дійсно SAMP/T мають проблеми з перехопленням балістики: пояснення Defense Express

Європейський ЗРК SAMP/T, який вважається аналогом американського Patriot, може мати проблеми з перехопленням балістичних ракет. Причина у програмному забезпеченні та типах ракет, які використовує комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними Defense Express, основний фактор, який ставить під сумнів використання SAMP/T проти балістики, це дефіцит боєприпасів та залежність від конкретної версії ракет Aster 30, які використовуються у системі.

Також джерела видання заявляють, у SAMP/T може бути проблема з програмним забезпеченням, яке впливає на ефективність перехоплення балістичних ракет.

Видання нагадало про історію з американськими Patriot під час війни в Перській затоці 1991 року, коли через помилку у коді система пропустила іракські "Скади". Тоді помилка у програмному забезпеченні призвела до того, що комплекс неправильно вимірював час, через що не встигав вчасно реагувати на загрозу.

Однак що стосується SAMP/T, то ця проблема навряд чи ідентична, адже з того часу системи ППО були модернізовані. Але варто зазначити, що програмні обмеження Patriot також поєднувалися з недоліками самих ракет. Зокрема, ракети GEM-T не могли гарантовано знищувати бойову частину балістичних ракет у повітрі. Що і стало причиною розробки сучасніших версій, таких як CRI та MSE, які працюють за принципом кінетичного перехоплення.

Які ракети потрібні комплексу для знищення балістики

Відомо, що SAMP/T може працювати з різними версіями ракет Aster 30. Але саме їх модифікація впливає на ефективність боротьби з балістичними загрозами.

Aster 30 Block 0 - перша версія ракети, якою оснащували комплекси SAMP/T при їхньому прийнятті на озброєння у 2007 році, ця ракета не призначена для боротьби з балістикою;

Aster 30 Block 1 - модернізована версія, яка отримала нове програмне забезпечення та покращену систему наведення, ця ракета вперше випробувалась у перехопленні балістичних цілей у 2010 році;

- перша версія ракети, якою оснащували комплекси SAMP/T при їхньому прийнятті на озброєння у 2007 році, ця ракета не призначена для боротьби з балістикою; модернізована версія, яка отримала нове програмне забезпечення та покращену систему наведення, ця ракета вперше випробувалась у перехопленні балістичних цілей у 2010 році; Aster 30 Block 1NT - найновіша версія, розробка якої стартувала у 2015 році. Ця ракета має оновлену радіолокаційну головку самонаведення у Ka-діапазоні (26,5-40 ГГц), що дозволяє точніше знищувати балістичні ракети.

Чи може SAMP/T збивати балістику

Як повідомляли у Франції та Британії, їх ВМС застосовували ракети Aster 30 для перехоплення балістичних ракет під час операцій у Червоному морі. Але точна статистика збитих цілей, витрата ракет та ефективність системи не розголошуються. Варто також зауважити, що між корабельними та наземними ЗРК може бути значна різниця.

На тлі того, що Patriot вже неодноразово довів свою ефективність у знищенні російських "Кинджалів", заяви французів про те, що нова версія SAMP/T NG зможе справлятися з цією загрозою, викликають питання.