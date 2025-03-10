Действительно ли SAMP/T имеют проблемы с перехватом баллистики: объяснение Defense Express
Европейский ЗРК SAMP/T, который считается аналогом американского Patriot, может иметь проблемы с перехватом баллистических ракет. Причина в программном обеспечении и типах ракет, которые использует комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным Defense Express, основной фактор, который ставит под сомнение использование SAMP/T против баллистики, это дефицит боеприпасов и зависимость от конкретной версии ракет Aster 30, которые используются в системе.
Также источники издания заявляют, у SAMP/T может быть проблема с программным обеспечением, которое влияет на эффективность перехвата баллистических ракет.
Издание напомнило об истории с американскими Patriot во время войны в Персидском заливе 1991 года, когда из-за ошибки в коде система пропустила иракские "Скады". Тогда ошибка в программном обеспечении привела к тому, что комплекс неправильно измерял время, из-за чего не успевал вовремя реагировать на угрозу.
Однако что касается SAMP/T, то эта проблема вряд ли идентична, ведь с тех пор системы ПВО были модернизированы. Но стоит отметить, что программные ограничения Patriot также сочетались с недостатками самих ракет. В частности, ракеты GEM-T не могли гарантированно уничтожать боевую часть баллистических ракет в воздухе. Что и стало причиной разработки более современных версий, таких как CRI и MSE, которые работают по принципу кинетического перехвата.
Какие ракеты нужны комплексу для уничтожения баллистики
Известно, что SAMP/T может работать с различными версиями ракет Aster 30. Но именно их модификация влияет на эффективность борьбы с баллистическими угрозами.
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Aster 30 Block 0 - первая версия ракеты, которой оснащали комплексы SAMP/T при их принятии на вооружение в 2007 году, эта ракета не предназначена для борьбы с баллистикой;
Aster 30 Block 1 - модернизированная версия, которая получила новое программное обеспечение и улучшенную систему наведения, эта ракета впервые испытывалась в перехвате баллистических целей в 2010 году;
- Aster 30 Block 1NT - новейшая версия, разработка которой стартовала в 2015 году. Эта ракета имеет обновленную радиолокационную головку самонаведения в Ka-диапазоне (26,5-40 ГГц), что позволяет точнее уничтожать баллистические ракеты.
Может ли SAMP/T сбивать баллистику
Как сообщали во Франции и Великобритании, их ВМС применяли ракеты Aster 30 для перехвата баллистических ракет во время операций в Красном море. Но точная статистика сбитых целей, расход ракет и эффективность системы не разглашаются. Стоит также заметить, что между корабельными и наземными ЗРК может быть значительная разница.
На фоне того, что Patriot уже неоднократно доказал свою эффективность в уничтожении российских "Кинжалов", заявления французов о том, что новая версия SAMP/T NG сможет справляться с этой угрозой, вызывают вопросы.
Напомним, ранее мы писали о том, что ЗРК Patriot и SAMP-T отлично показали себя в Украине во время сбития различных целей. Однако российская ракета средней и межконтинентальной дальности "Орешник" может стать для них недосягаемой.
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