Действительно ли SAMP/T имеют проблемы с перехватом баллистики: объяснение Defense Express

Европейский ЗРК SAMP/T, который считается аналогом американского Patriot, может иметь проблемы с перехватом баллистических ракет. Причина в программном обеспечении и типах ракет, которые использует комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным Defense Express, основной фактор, который ставит под сомнение использование SAMP/T против баллистики, это дефицит боеприпасов и зависимость от конкретной версии ракет Aster 30, которые используются в системе.

Также источники издания заявляют, у SAMP/T может быть проблема с программным обеспечением, которое влияет на эффективность перехвата баллистических ракет.

Издание напомнило об истории с американскими Patriot во время войны в Персидском заливе 1991 года, когда из-за ошибки в коде система пропустила иракские "Скады". Тогда ошибка в программном обеспечении привела к тому, что комплекс неправильно измерял время, из-за чего не успевал вовремя реагировать на угрозу.

Однако что касается SAMP/T, то эта проблема вряд ли идентична, ведь с тех пор системы ПВО были модернизированы. Но стоит отметить, что программные ограничения Patriot также сочетались с недостатками самих ракет. В частности, ракеты GEM-T не могли гарантированно уничтожать боевую часть баллистических ракет в воздухе. Что и стало причиной разработки более современных версий, таких как CRI и MSE, которые работают по принципу кинетического перехвата.

Какие ракеты нужны комплексу для уничтожения баллистики

Известно, что SAMP/T может работать с различными версиями ракет Aster 30. Но именно их модификация влияет на эффективность борьбы с баллистическими угрозами.

Aster 30 Block 0 - первая версия ракеты, которой оснащали комплексы SAMP/T при их принятии на вооружение в 2007 году, эта ракета не предназначена для борьбы с баллистикой;

Aster 30 Block 1 - модернизированная версия, которая получила новое программное обеспечение и улучшенную систему наведения, эта ракета впервые испытывалась в перехвате баллистических целей в 2010 году;

- первая версия ракеты, которой оснащали комплексы SAMP/T при их принятии на вооружение в 2007 году, эта ракета не предназначена для борьбы с баллистикой; модернизированная версия, которая получила новое программное обеспечение и улучшенную систему наведения, эта ракета впервые испытывалась в перехвате баллистических целей в 2010 году; Aster 30 Block 1NT - новейшая версия, разработка которой стартовала в 2015 году. Эта ракета имеет обновленную радиолокационную головку самонаведения в Ka-диапазоне (26,5-40 ГГц), что позволяет точнее уничтожать баллистические ракеты.

Может ли SAMP/T сбивать баллистику

Как сообщали во Франции и Великобритании, их ВМС применяли ракеты Aster 30 для перехвата баллистических ракет во время операций в Красном море. Но точная статистика сбитых целей, расход ракет и эффективность системы не разглашаются. Стоит также заметить, что между корабельными и наземными ЗРК может быть значительная разница.

На фоне того, что Patriot уже неоднократно доказал свою эффективность в уничтожении российских "Кинжалов", заявления французов о том, что новая версия SAMP/T NG сможет справляться с этой угрозой, вызывают вопросы.