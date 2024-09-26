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Чи діятимуть графіки відключення 27 вересня: відповідь "Укренерго"

Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 27 вересня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 25 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

У 2024 році Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Весняні удари призвели до знищення понад 80% генераційних потужностей, що спричинило серйозні проблеми з постачанням електроенергії. У відповідь в країні були введені як аварійні, так і планові відключення електрики.

У липні вдалося запустити два енергоблоки на АЕС, але після нових атак 26 серпня знову довелося впровадити графіки відключень. Прем'єр-міністр Шмигаль застеріг, що Росія готує нові атаки на енергосистему України, ймовірно із застосуванням ракет і дронів.

Варто зауважити, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

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