Чи дають відстрочку чоловіку, чия дружина вагітна третьою дитиною: відповідь юриста

Експертка каже, що зараз у законодавстві України немає положень, які визначають правовий статут ненародженої дитини та момент, з якого починається захист права на життя зачатої дитини та набуття ним конституційних і цивільних прав.

"Важливим є той факт, що здатність мати права та обов'язки виникає у фізичної особи лиш у момент народження та припиняється у момент смерті, тобто фактично зачата дитина ще не має власних прав та обов'язків і не може вважатися окремим суб'єктом без матері", - пояснює Єлизавета.

Стаття 84 Сімейного кодексу України говорить про те, що дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

Суть полягає в тому, що утримувати ненароджену дитину чоловік не може саме тому, що вона ще не набула своїх прав та обов'язків.

"Тож під час вагітності чоловік утримує безпосередньо свою вагітну дружину, а не дитину, яку вона виношує", - наголошує юристка.

Зважаючи на все вище сказане, можна зробити висновок: щоб отримати відстрочку, чоловік на цей момент повинен мати трьох чи більше дітей, ба більше - він повинен підтвердити факт їхнього утримання.

"Тому наявність вагітної дружини третьою дитиною є недостатнім для отримання відстрочки", - каже Алефіренко.

Як отримати відстрочку з трьома дітьми

В оновленому законі про мобілізацію передбачено перелік документів, які потрібно подати для отримання відстрочки.

Для чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років необхідно подати свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із таких документів:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю)

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного

договір про сплату аліментів на дитину

Експертка підкреслює: необхідно подати свідоцтво про народження дитини, тому в цьому випадку навіть не розглядають можливості подати документи на підтвердження наявності та утримання зачатої дитини.

"Наразі можна зробити висновок, що законодавством України не передбачено можливості отримання чоловіком відстрочки від мобілізації, якщо його дружина вагітна третьою дитиною", - підсумовує Єлизавета Алефіренко.