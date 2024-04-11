UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи чекати відключень світла ввечері через руйнування Трипільської ТЕС: відповідь "Укренерго"

Фото: відключень світла поки що не прогнозують (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Через Трипільську ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", - зазначили у компанії.

На даний момент працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум - з 19.00 до 22.00 - можливий незначний дефіцит електроенергії.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - заявили в "Укренерго".

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь. "Поки що спробуємо пройти вечір без них", - сказали в "Укренерго".

Ситуація у Харкові

У компанії також зазначили, що найскладніша ситуація з енергозабезпеченням - у Харкові. "Ситуація найскладніша саме там. Знов уражені енергооб'єкти у регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру та дати більше потужності для заживлення міста та області", - зазначили в "Укренерго"

Ситуацію у Харкові в компанії називають "непередбачуваною" з точки зору того, що росіяни не залишають спроб відрізати місто від енергосистеми. "Тому прогнози, коли все буде відремонтовано давати важко - це залежить від наступних атак та їх наслідків", - зазначили у прес-службі "Укренерго".

Знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована в результаті російських обстрілів рано вранці 11 квітня. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

На думку експертів, руйнація Трипільської ТЕС не призведе до критичних наслідків з енергозабезпеченням як України, так і трьох областей, які обслуговувала станція.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕСВідключеня світла