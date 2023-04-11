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Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Необхідності в оголошенні нової мобілізації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

"З урахуванням сьогоднішньої ситуації, цей план (план з мобілізації, - ред.), прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безперечно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію", - сказав він.

За словами Резнікова, Генштаб із компенсацією втрат, які Україна зазнає у війні, продовжує справлятися "у спокійному, поступовому темпі", і брак живої сили ЗСУ не зазнають.

Як повідомлялось, у Мінцифрі поставили крапку в питанні, чи будуть повістки в "Дії".

Про те, як діяти при врученні повістки, коли можна оскаржувати дії представників військкоматів, чи законно розсилати повістки у месенджерах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Мобілізація в Україні