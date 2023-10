Чи був удар по лікарні в Газі та чому біля посольств Ізраїлю неспокійно: ситуація на Близькому Сході

Увечері 17 жовтня по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі було завдано ракетного удару. Відразу після атаки ХАМАС заявило нібито про 500 жертв і поклало відповідальність за обстріл на Ізраїль.

За даними ХАМАС, лікарня, в якій знаходилася велика кількість палестинських переселенців, зазнала авіаудару ВПС Ізраїлю.

Зі свого боку в армії оборони Ізраїлю заперечують причетність до атаки. ЦАХАЛ стверджує, що лікарня Аль-Ахлі постраждала внаслідок вибуху ракети, випущеної палестинським угрупуванням "Ісламський джихад".

Глава Палестини Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу за жертвами удару.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ непричетний до того, що сталося. За його словами, удар по лікарні Аль-Ахлі скоїли "варвари-терористи", які після вбивства ізраїльських дітей почали вбивати власних.

Через кілька годин після атаки в армії Ізраїлю повідомили, що в лікарні вибухнула ракета бойовиків "Ізраїльського джихаду". Під час запуску сталася помилка, яка призвела до влучання в будівлю медустанови.

"Аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показав, що залп ворожих ракет у напрямку Ізраїлю був здійснений з боку лікарні і незабаром стався вибух у ній. Згідно з даними розвідки, невдалий запуск ракети, що вибухнула в лікарні, був здійснений "Ісламським джихадом", - заявили у ЦАХАЛ.

Сьогодні розслідування ізраїльських військових доповнилося відео, яке вказує на те, що інформація ХАМАС про сотні жертв та руйнування лікарні перебільшена.

На відео з дрона на місці події видно, що під час вибуху найбільше постраждала стоянка авто, а будівлі основного корпусу лікарні та сусідні будівлі майже не зачеплені.

За даними ЦАХАЛ, ракети, випущені групою бойовиків "Ісламського джихаду", пролетіли повз будівлю лікарні та влучили в парковку. Запуск відбувся з цвинтаря неподалік лікарні.

Фото: траєкторія польоту ракет після запуску (twitter.com/IsraelinUSA)

До того ж на кадрах відеозапису не видно воронок. Це доводить, що авіабомба не падала у районі лікарні.

Також ЦАХАЛ опублікував аудіозапис перехоплення розмови, як стверджується двох представників ХАМАСу, один із яких розповідає про падіння в Газі ракети, запущеної "Ісламським джихадом".

Ізраїльська армія звинувачує ХАМАС у тому, що бойовики намагаються приховати те, що "насправді сталося" у лікарні та завищують кількість жертв.

Обстріл лікарні у Газі спровокував хвилю протестів на підтримку палестинців.

Багатотисячні акції відбулися в Єгипті, Тунісі, Туреччині, Йорданії, Сирії, Лівані, Ємені, Ірані. Демонстранти проводять акції біля посольств Ізраїлю, США, Франції та Великобританії.

Натовпи мітингувальників пішли на штурм посольства Ізраїлю в Єгипті.

У Стамбулі люди зібралися біля будівлі консульства Ізраїлю, розгромили ресторан McDonalds. В Анкарі поліція розганяла протестувальників водометами.

Національна рада безпеки Ізраїлю закликала громадян країни якнайшвидше покинути Туреччину, вказавши на високий ризик нападу на ізраїльтян.

