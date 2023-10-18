Чи був удар по лікарні в Газі та чому біля посольств Ізраїлю неспокійно: ситуація на Близькому Сході

Обстріл лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня викликав хвилю протестів у всьому світі. Однак у той час, як ХАМАС продовжує звинувачувати в ударі Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує причетність до атаки й публікує докази того, що інформація про жертви та масштабні руйнування могла бути перебільшена.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: публікації порталів ВВС, The time of Israel, newsru.co.il, інформація з офіційної станиці ЦАХАЛ у соцмережі X, заяви світових лідерів у соцмережі X.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про події в Газі та як світ реагує на ситуацію.

Що сталося

Увечері 17 жовтня по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі було завдано ракетного удару. Відразу після атаки ХАМАС заявило нібито про 500 жертв і поклало відповідальність за обстріл на Ізраїль.

За даними ХАМАС, лікарня, в якій знаходилася велика кількість палестинських переселенців, зазнала авіаудару ВПС Ізраїлю.

Зі свого боку в армії оборони Ізраїлю заперечують причетність до атаки. ЦАХАЛ стверджує, що лікарня Аль-Ахлі постраждала внаслідок вибуху ракети, випущеної палестинським угрупуванням "Ісламський джихад".

Глава Палестини Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу за жертвами удару.

Версія Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ непричетний до того, що сталося. За його словами, удар по лікарні Аль-Ахлі скоїли "варвари-терористи", які після вбивства ізраїльських дітей почали вбивати власних.

Через кілька годин після атаки в армії Ізраїлю повідомили, що в лікарні вибухнула ракета бойовиків "Ізраїльського джихаду". Під час запуску сталася помилка, яка призвела до влучання в будівлю медустанови.

"Аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показав, що залп ворожих ракет у напрямку Ізраїлю був здійснений з боку лікарні і незабаром стався вибух у ній. Згідно з даними розвідки, невдалий запуск ракети, що вибухнула в лікарні, був здійснений "Ісламським джихадом", - заявили у ЦАХАЛ.

Сьогодні розслідування ізраїльських військових доповнилося відео, яке вказує на те, що інформація ХАМАС про сотні жертв та руйнування лікарні перебільшена.

На відео з дрона на місці події видно, що під час вибуху найбільше постраждала стоянка авто, а будівлі основного корпусу лікарні та сусідні будівлі майже не зачеплені.

За даними ЦАХАЛ, ракети, випущені групою бойовиків "Ісламського джихаду", пролетіли повз будівлю лікарні та влучили в парковку. Запуск відбувся з цвинтаря неподалік лікарні.

Фото: траєкторія польоту ракет після запуску (twitter.com/IsraelinUSA)

До того ж на кадрах відеозапису не видно воронок. Це доводить, що авіабомба не падала у районі лікарні.

Також ЦАХАЛ опублікував аудіозапис перехоплення розмови, як стверджується двох представників ХАМАСу, один із яких розповідає про падіння в Газі ракети, запущеної "Ісламським джихадом".

Ізраїльська армія звинувачує ХАМАС у тому, що бойовики намагаються приховати те, що "насправді сталося" у лікарні та завищують кількість жертв.

Протести після удару: мітингувальники штурмують посольства Ізраїлю

Обстріл лікарні у Газі спровокував хвилю протестів на підтримку палестинців.

Багатотисячні акції відбулися в Єгипті, Тунісі, Туреччині, Йорданії, Сирії, Лівані, Ємені, Ірані. Демонстранти проводять акції біля посольств Ізраїлю, США, Франції та Великобританії.

Натовпи мітингувальників пішли на штурм посольства Ізраїлю в Єгипті.

У Стамбулі люди зібралися біля будівлі консульства Ізраїлю, розгромили ресторан McDonalds. В Анкарі поліція розганяла протестувальників водометами.

Національна рада безпеки Ізраїлю закликала громадян країни якнайшвидше покинути Туреччину, вказавши на високий ризик нападу на ізраїльтян.

В Йорданії кілька тисяч демонстрантів двічі намагалися штурмувати посольство Ізраїлю.

У столиці Лівану, Бейруті, акція на підтримку палестинців відбулася біля посольства США. Демонстранти принесли з собою прапори Палестини, залізли на огорожу будівлі. Поліція розганяла людей сльозогінним газом.

У Тунісі протестувальники зібралися біля посольств Франції та Великобританії та скандували "Смерть Франції!" та "Смерть Британії!". У Тегерані протестувальники прийшли до посольства Франції, розписали стани будівлі антиізраїльськими гаслами та закидали яйцями.

У Марокко на акції протесту біля парламенту мітингувальники спалили прапор Ізраїлю.

Фото: у Марокко на протесті спалили прапор Ізраїлю (twitter.com/mr_enissay)

На протести вийшли не лише в мусульманських країнах, а й у США, Італії, Німеччині.

У Вашингтоні пройшли одночасно дві акції і прихильників Палестини, і Ізраїлю. В італійському місті Жирона протестувальники залізли на балкон мерії та вивісили прапор Палестини. У Берліні відбулася акція на підтримку палестинців біля Бранденбурзьких воріт.

Байден приїхав до Ізраїлю, але скасував візит до Йорданії

Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув із візитом до Ізраїлю. На спільній пресконференції з прем'єром Біньяміном Нетаньяху американський лідер заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Газа завдав не Ізраїль. За його словами, це зробила "інша команда".

"Зважаючи на те, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато чого", - сказав Байден.

Зазначимо, після візиту до Ізраїлю президент США мав взяти участь у саміті в Йорданії із трьома лідерами арабських країн (Єгипту, Йорданії та Палестинської автономії).

Проте після вибуху у лікарні на території Гази лідер Палестини Махмуд Аббас відмовився від зустрічі. Пізніше стало відомо, що Байден скасував візит до Йорданії.

Реакція світу

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав до справедливого розслідування інциденту у Газі. "Немає жодної можливої причини завдавати ударів по установі, де є невинні цивільні особи та медичний персонал. Націлювання на цивільну інфраструктуру не відповідає міжнародному праву", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що руйнація лікарні внаслідок атаки на лікарню Аль-Ахлі в Газі є "спустошливою втратою" з погляду людських життів. "Позиція Великобританії однозначна: захист життя цивільних осіб має бути на першому місці", - написав Клеверлі у соцмережі Х.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ніщо не може виправдати напад на лікарню та на цивільних осіб.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також назвав подію "жахливою і абсолютно неприйнятною".

У МЗС Іспанії назвали удар по лікарні "масовим вбивством". "Ми засуджуємо жахливу різанину в лікарні Аль-Ахлі в Газі. Ми солідарні з невинними жертвами цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися", - йдеться у заяві відомства.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав зупинити "безпрецедентну жорстокість у Газі".

Єгипет "найрішучішим чином" засудив удар по лікарні в Секторі Газа. Міністерство закордонних справ Єгипту закликало міжнародну спільноту терміново втрутитися.

МЗС Катару опублікувало заяву із засудженням бомбардування лікарні в Газі нібито "ізраїльськими окупантами". У документі, опублікованому на сторінці відомства в соцмережі Х, говориться, що "ізраїльські атаки на лікарні, школи та інші населені пункти є ескалацією конфлікту".

Всесвітня організація охорони здоров'я рішуче засудила напад на лікарню Аль-Ахлі. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав "до негайного захисту цивільного населення та медичних служб", а також до скасування ізраїльського наказу про евакуацію мешканців Гази.

Крім того, у зв'язку з тим, що сталося в Газі, 18 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН. Його проведення запросили Росія та Об'єднані Арабські Емірати. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен вже заявив, що на Радбезі ООН будуть представлені "конкретні докази" того, що Ізраїль не атакував лікарню Аль-Ахлі.