Был ли удар по больнице в Газе и почему у посольств Израиля неспокойно: ситуация на Ближнем Востоке

Обстрел больницы Аль-Ахли в Газе 17 октября вызвал волну протестов на Ближнем Востоке. Но в то время как ХАМАС продолжает обвинять в ударе Израиль, ЦАХАЛ отрицает причастность к атаке и публикует все больше доказательств того, что информация о жертвах и масштабных разрушениях могла быть преувеличена.

При подготовке материала использовались источники: публикации порталов ВВС, The time of Israel, newsru.co.il, информация с официальной станицы ЦАХАЛ в соцсети X, заявления мировых лидеров в соцсети X.

РБК-Украина собрало все, что известно о событиях в Газе и как мир реагирует на ситуацию.

Что произошло

Вечером 17 октября по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе был нанесен ракетный удар. Сразу после атаки ХАМАС заявило якобы о 500 жертвах и возложило ответственность за обстрел на Израиль.

По данным ХАМАС, больница, в которой находилось большое количество палестинских переселенцев, подверглась авиаудару ВВС Израиля.

В свою очередь в армии обороны Израиля отрицают причастность к атаке. ЦАХАЛ утверждает, что больница Аль-Ахли пострадала в результате взрыва ракеты, выпущенной палестинской группировкой "Исламский джихад".

Глава Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.

Версия Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастно к случившемуся. По его словам, удар по больнице Аль-Ахли совершили "варвары-террористы", которые после убийства израильских детей начали убивать собственных.

Через несколько часов после атаки в армии Израиля сообщили, что в больнице взорвалась ракета боевиков "Израильского джихада". Во время запуска произошла ошибка, приведшая к попаданию в здание медучреждения.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен со стороны больницы и вскоре произошел взрыв в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом", – заявили в ЦАХАЛ.

Сегодня расследование израильских военных дополнилось видео, которые указывают на то, что информация ХАМАС о сотнях жертв и разрушении больницы преувеличена.

На видео с дрона на месте происшествия видно, что при взрыве больше всего пострадала парковка, а строения основного корпуса больницы и соседние здания почти не задеты.

По данным ЦАХАЛ, ракеты, выпущенные группой боевиков "Исламского джихада", пролетели мимо здания больницы и попали в парковку. Запуск производили с кладбища недалеко от больницы.

Фото: траектория полета ракет после запуска (twitter.com/IsraelinUSA)

К тому же на кадрах видеозаписи не видно воронок. Это доказывает, что авиабомба не падала в районе больницы.

Также ЦАХАЛ опубликовал аудиозапись перехвата разговора, как утверждается двух представителей ХАМАСа, один из которых рассказывает о падении в Газе ракеты, запущенной "Исламским джихадом".

Израильская армия обвиняет ХАМАС в том, что боевики пытаются скрыть то, что "на самом деле произошло" в больнице и завышают количество жертв.

Протесты после удара: митингующие штурмуют посольства Израиля

Обстрел больницы в Газе спровоцировал волну протестов в поддержку палестинцев.

Многотысячные акции прошли в Египте, Тунисе, Турции, Иордании, Сирии, Ливане, Йемене, Иране. Демонстранты проводят акции у посольств Израиля, США, Франции и Великобритании.

Толпы митингующих пошли на штурм посольства Израиля в Египте.

В Стамбуле люди собрались у здания консульства Израиля, разгромили ресторан McDonalds. В Анкаре полиция разгоняла протестующих водометами.

Национальный совет безопасности Израиля призвал граждан страны как можно скорее покинуть Турцию, указав на высокий риск нападения на израильтян.

В Иордании несколько тысяч демонстрантов дважды пытались штурмовать посольство Израиля.

В столице Ливана, Бейруте, акция в поддержку палестинцев состоялась у посольства США. Демонстранты принесли с собой флаги Палестины, забрались на ограду здания. Полиция разгоняла собравшихся слезоточивым газом.

В Тунисе протестующие собрались у посольств Франции и Великобритании и скандировали "Смерть Франции!" и "Смерть Британии!". В Тегеране протестующие пришли к посольству Франции, расписали станы здания антиизраильскими лозунгами и забросали яйцами.

В Марокко на акции протеста возле парламента митингующие сожгли флаг Израиля.

Фото: в Марокко на протесте сожгли флаг Израиля (twitter.com/mr_enissay)

На протесты вышли не только в мусульманских странах, но также в США, Италии, Германии.

В Вашингтоне прошли одновременно две акции и сторонников Палестины, и Израиля. В итальянском городе Жирона протестующее забрались на балкон мэрии и вывесили флаг Палестины. В Берлине состоялась акция в поддержку палестинцев у Бранденбургских ворот.

Байден приехал в Израиль, но отменил визит в Иорданию

Президент США Джо Байден 18 октября прибыл с визитом в Израиль. На совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху американский лидер заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанес не Израиль. По его словам, это сделала "другая команда".

"Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое", - сказал Байден.

Отметим, после визита в Израиль президент США должен был принять участие в саммите в Иордании с тремя лидерами арабских стран (Египта, Иордании и Палестинской автономии).

Однако после взрыва в больнице на территории Газы лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи. Позже стало известно, что Байден отменил визит в Иорданию

Реакция мира

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к справедливому расследованию инцидента в Газе. "Нет никакой мыслимой причины наносить удары по учреждению, где есть невиновные гражданские лица и медицинский персонал. Нацеливание на гражданскую инфраструктуру не соответствует международному праву", - отметил он.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что разрушение больницы в результате атаки на больницу Аль-Ахли в Газе является "опустошительной потерей" с точки зрения человеческих жизней. "Позиция Великобритании однозначна: защита жизни гражданских лиц должна быть на первом месте", - написал Клеверли в соцсети Х.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничто не может оправдать нападение на больницу и на гражданских лиц.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также назвал произошедшее "ужасным и абсолютно неприемлемым".

В МИД Испании назвали удар по больнице "массовым убийством". "Мы осуждаем ужасную резню в больнице Аль-Ахли в Газе. Мы солидарны с невинными жертвами гражданского населения. Международное гуманитарное право должно соблюдаться", - говорится в заявлении ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить "беспрецедентную жестокость в Газе".

Египет "самым решительным образом" осудил удар по больнице в Секторе Газа. Министерство иностранных дел Египта призвало международное сообщество срочно вмешаться.

МИД Катара опубликовало заявление с осуждением бомбардировки больницы в Газе якобы "израильскими оккупантами". В документе, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х, говорится, что "израильские атаки на больницы, школы и другие населенные пункты являются эскалацией конфликта".

Всемирная организация здравоохранения решительно осудила нападение на больницу Аль-Ахли. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал "к немедленной защите гражданского населения и медицинских служб", а также к отмене израильского приказа об эвакуации жителей Газы.

Кроме того, в связи со случившемся в Газе 18 октября состоится заседание Совета безопасности ООН. Его проведение запросили Россия и Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн уже заявил, что на Совбезе ООН будут представлены "конкретные доказательства" того, что Израиль не атаковал больницу Аль-Ахли.