Был ли удар по больнице в Газе и почему у посольств Израиля неспокойно: ситуация на Ближнем Востоке

Вечером 17 октября по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе был нанесен ракетный удар. Сразу после атаки ХАМАС заявило якобы о 500 жертвах и возложило ответственность за обстрел на Израиль.

По данным ХАМАС, больница, в которой находилось большое количество палестинских переселенцев, подверглась авиаудару ВВС Израиля.

В свою очередь в армии обороны Израиля отрицают причастность к атаке. ЦАХАЛ утверждает, что больница Аль-Ахли пострадала в результате взрыва ракеты, выпущенной палестинской группировкой "Исламский джихад".

Глава Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастно к случившемуся. По его словам, удар по больнице Аль-Ахли совершили "варвары-террористы", которые после убийства израильских детей начали убивать собственных.

Через несколько часов после атаки в армии Израиля сообщили, что в больнице взорвалась ракета боевиков "Израильского джихада". Во время запуска произошла ошибка, приведшая к попаданию в здание медучреждения.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен со стороны больницы и вскоре произошел взрыв в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом", – заявили в ЦАХАЛ.

Сегодня расследование израильских военных дополнилось видео, которые указывают на то, что информация ХАМАС о сотнях жертв и разрушении больницы преувеличена.

На видео с дрона на месте происшествия видно, что при взрыве больше всего пострадала парковка, а строения основного корпуса больницы и соседние здания почти не задеты.

По данным ЦАХАЛ, ракеты, выпущенные группой боевиков "Исламского джихада", пролетели мимо здания больницы и попали в парковку. Запуск производили с кладбища недалеко от больницы.

Фото: траектория полета ракет после запуска (twitter.com/IsraelinUSA)

К тому же на кадрах видеозаписи не видно воронок. Это доказывает, что авиабомба не падала в районе больницы.

Также ЦАХАЛ опубликовал аудиозапись перехвата разговора, как утверждается двух представителей ХАМАСа, один из которых рассказывает о падении в Газе ракеты, запущенной "Исламским джихадом".

Израильская армия обвиняет ХАМАС в том, что боевики пытаются скрыть то, что "на самом деле произошло" в больнице и завышают количество жертв.

Обстрел больницы в Газе спровоцировал волну протестов в поддержку палестинцев.

Многотысячные акции прошли в Египте, Тунисе, Турции, Иордании, Сирии, Ливане, Йемене, Иране. Демонстранты проводят акции у посольств Израиля, США, Франции и Великобритании.

Толпы митингующих пошли на штурм посольства Израиля в Египте.

В Стамбуле люди собрались у здания консульства Израиля, разгромили ресторан McDonalds. В Анкаре полиция разгоняла протестующих водометами.

Национальный совет безопасности Израиля призвал граждан страны как можно скорее покинуть Турцию, указав на высокий риск нападения на израильтян.

People in Turkey destroy @McDonalds expressing anger at #Israel crimes against Palestinians #Gaza pic.twitter.com/39U4kRAdTD