Чи був Курськ темою переговорів у Джидді: деталі від джерел
Під час переговорів України та США у Саудівській Аравії питання будь-яких територіальних поступок не піднімалося. Також делегації не обговорювали "відхід"ЗСУ з Курської області.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.
За інформацією джерела, питання будь-яких територіальних поступок на зустрічі в Джидді не піднімалося. Зокрема, співрозмовник спростував поширену в соцмережах конспірологічну теорію про те, що "відхід" ЗСУ з Курської області нібито було погоджено на тій зустрічі.
"Це повна нісенітниця", - зазначив він.
Джерело додало, що реакцію Росії на україно-американську пропозицію перемир'я на 30 днів поки важко прогнозувати.
"Росіянам буде важко чітко сказати на це "ні", бо тоді вони опиняться на стороні тих, хто "за війну",- сказав співрозмовник.
Він припустив, що росіяни в розмовах з американцями спробують висунути власні вимоги, за яких вони нібито будуть готові погодитись на якесь припинення вогню і тим самим "перекинути м'яч" знову на українську сторону.
Переговори України та США в Саудівській Аравії
Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між українською та американською делегаціями.
Одним із важливих підсумків зустрічі стало рішення США відновити надання військової допомоги Україні. При цьому обмін розвідданими між країнами також буде відновлено.
Також Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів.
Детально про результати переговорів у Саудівській Аравії - у матеріалі РБК-Україна.
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