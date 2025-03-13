Был ли Курск темой переговоров в Джидде: детали от источников
Во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии вопрос каких-либо территориальных уступок не поднимался. Также делегации не обсуждали "отход" ВСУ из Курской области.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
По информации источника, вопрос каких-либо территориальных уступок на встрече в Джидде не поднимался. В частности, собеседник опроверг распространенную в соцсетях конспирологическую теорию о том, что "отход" ВСУ из Курской области якобы был согласован на той встрече.
"Это полная чушь", - отметил он.
Источник добавил, что реакцию России на украино-американское предложение перемирия на 30 дней пока трудно прогнозировать.
"Россиянам будет трудно четко сказать на это "нет", потому что тогда они окажутся на стороне тех, кто "за войну",- сказал собеседник.
Он предположил, что россияне в разговорах с американцами попытаются выдвинуть собственные требования, при которых они якобы будут готовы согласиться на какое-то прекращение огня и тем самым "перебросить мяч" снова на украинскую сторону.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
Напомним, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.
Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет возобновлен.
Также Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров.
Подробно о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.