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Был ли Курск темой переговоров в Джидде: детали от источников

Четверг 13 марта 2025 19:13
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Был ли Курск темой переговоров в Джидде: детали от источников Фото: США и Украина в Джидде не обсуждали операцию в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии вопрос каких-либо территориальных уступок не поднимался. Также делегации не обсуждали "отход" ВСУ из Курской области.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

По информации источника, вопрос каких-либо территориальных уступок на встрече в Джидде не поднимался. В частности, собеседник опроверг распространенную в соцсетях конспирологическую теорию о том, что "отход" ВСУ из Курской области якобы был согласован на той встрече.

"Это полная чушь", - отметил он.

Источник добавил, что реакцию России на украино-американское предложение перемирия на 30 дней пока трудно прогнозировать.

"Россиянам будет трудно четко сказать на это "нет", потому что тогда они окажутся на стороне тех, кто "за войну",- сказал собеседник.

Он предположил, что россияне в разговорах с американцами попытаются выдвинуть собственные требования, при которых они якобы будут готовы согласиться на какое-то прекращение огня и тем самым "перебросить мяч" снова на украинскую сторону.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Напомним, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.

Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет возобновлен.

Также Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров.

Подробно о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.

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