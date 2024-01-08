Чи будуть збільшувати акциз на автогаз: Гетманцев розказав про перспективу

"По автогазу йде дискусія, і відкрив її я. Але я не збираюся подавати законопроєкт. Переконаний, лідерство у таких пропозиціях має бути у Мінфіну в рамках Національної стратегії доходів", - сказав депутат.

Наприкінці минулого року Гетманцев анонсував підвищення акцизів на автогаз втричі - до 160-170 євро за 1000 літрів.

Депутат зазначив, що наразі в Раді чекають на відповідний законопроєкт від Мінфіну.

"Ми чекаємо на пропозиції від Мінфіну, який уже близько року готує законопроєкт. Він уже тричі подавався на Кабмін і тричі повертався. Йдеться про уніфікацію ставок на пальне зі ставками ЄС. Тож поки що акцизи підійматися не будуть", - сказав Гетманцев.