Будут ли увеличивать акциз на автогаз: Гетманцев рассказал о перспективе

"По автогазу идет дискуссия, и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, что лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов", - сказал депутат.

В конце прошлого года Гетманцев анонсировал повышение акцизов на автогаз втрое - до 160-170 евро за 1000 литров.

Депутат отметил, что сейчас в Раде ждут соответствующий законопроект от Минфина.

"Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на топливо со ставками ЕС. Поэтому пока акцизы подниматься не будут", - сказал Гетманцев.