Чи будуть завтра відключення світла в Україні: "Укренерго" дало прогноз

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні починаючи з цього тижня припинили вимикати електроенергію за графіками. Це пов'язано тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту два атомні енергоблоки.

У Міністерстві енергетики України повідомляли, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків, енергосистему вдалося стабілізувати. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, всі енергетичні компанії проводять масштабну роботу з відновлення пошкодженої росіянами енергетичної системи.

Водночас за її словами, ворог продовжує обстрілювати енергетику, особливо в прифронтових регіонах. Тож тут енергооб'єкти знаходяться під постійним ризиком нових атак.

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