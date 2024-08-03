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Чи будуть завтра відключення світла в Україні: "Укренерго" дало прогноз

Фото: блекаут в Україні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у неділю, 4 серпня, відключення світла за графіками не прогнозуються

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Крім того, енергетики закликали українців за можливості, користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні починаючи з цього тижня припинили вимикати електроенергію за графіками. Це пов'язано тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту два атомні енергоблоки.

У Міністерстві енергетики України повідомляли, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків, енергосистему вдалося стабілізувати. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, всі енергетичні компанії проводять масштабну роботу з відновлення пошкодженої росіянами енергетичної системи.

Водночас за її словами, ворог продовжує обстрілювати енергетику, особливо в прифронтових регіонах. Тож тут енергооб'єкти знаходяться під постійним ризиком нових атак.

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Укренерго