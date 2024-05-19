Чи будуть випускати чоловіків за кордон без оновлених військових даних: відповідь ДПСУ

Чоловіки призовного віку, яким дозволений виїзд за межі України, повинні надати військово-облікові документи при перетині кордону. Прикордонники не будуть перевіряти, чи оновлені у них військово-облікові дані.

"Нас не цікавить будь-який штрих-код чи ще щось. Нам важливо наявність військово-облікового документа, у тому числі в усіх, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, і з відповідною відміткою", - сказав він.

Речник нагадав, що чоловіки, у яких є троє і більше неповнолітніх дітей, підпадають під відстрочку від призову до армії. Важливо для перетину кордону, щоб наявність відстрочки була зафіксована у військово-обліковому документі.

"Я також раджу всім, щоб вони цікавилися, чи внесені їхні дані до системи "Оберіг". Ще з вересня між Державною прикордонною службою та Міністерством оборони діє такий інформаційний взаємообмін. Представники ТЦК можуть користуватися певною інформацією, яка є в базах даних ДПСУ, прикордонники можуть перевірять осіб за цією системою призовників та військовозобов'язаних", - пояснив Демченко.