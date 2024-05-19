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Чи будуть випускати чоловіків за кордон без оновлених військових даних: відповідь ДПСУ

Україна, Неділя 19 травня 2024 14:51
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Чи будуть випускати чоловіків за кордон без оновлених військових даних: відповідь ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловіки призовного віку, яким дозволений виїзд за межі України, повинні надати військово-облікові документи при перетині кордону. Прикордонники не будуть перевіряти, чи оновлені у них військово-облікові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Нас не цікавить будь-який штрих-код чи ще щось. Нам важливо наявність військово-облікового документа, у тому числі в усіх, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, і з відповідною відміткою", - сказав він.

Речник нагадав, що чоловіки, у яких є троє і більше неповнолітніх дітей, підпадають під відстрочку від призову до армії. Важливо для перетину кордону, щоб наявність відстрочки була зафіксована у військово-обліковому документі.

"Я також раджу всім, щоб вони цікавилися, чи внесені їхні дані до системи "Оберіг". Ще з вересня між Державною прикордонною службою та Міністерством оборони діє такий інформаційний взаємообмін. Представники ТЦК можуть користуватися певною інформацією, яка є в базах даних ДПСУ, прикордонники можуть перевірять осіб за цією системою призовників та військовозобов'язаних", - пояснив Демченко.

Оновлення даних для військовозобов'язаних

Нагадаємо, відучора в Україні офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Всім військовозобов'язаним потрібно оновити облікові дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня.

Уточнити свої військово-облікові дані можна у ТЦК, ЦНАПах, а також у новому мобільному додатку "Резерв+", який запустило Міністерство оборони для військовозобов'язаних. Якщо цього не зробити до вказаної дати, то можливий штраф.

Детальніше про те, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон - у матеріалі РБК-Україна.

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