Чи будуть випускати чоловіків за кордон без оновлених військових даних: відповідь ДПСУ
Чоловіки призовного віку, яким дозволений виїзд за межі України, повинні надати військово-облікові документи при перетині кордону. Прикордонники не будуть перевіряти, чи оновлені у них військово-облікові дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Нас не цікавить будь-який штрих-код чи ще щось. Нам важливо наявність військово-облікового документа, у тому числі в усіх, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, і з відповідною відміткою", - сказав він.
Речник нагадав, що чоловіки, у яких є троє і більше неповнолітніх дітей, підпадають під відстрочку від призову до армії. Важливо для перетину кордону, щоб наявність відстрочки була зафіксована у військово-обліковому документі.
"Я також раджу всім, щоб вони цікавилися, чи внесені їхні дані до системи "Оберіг". Ще з вересня між Державною прикордонною службою та Міністерством оборони діє такий інформаційний взаємообмін. Представники ТЦК можуть користуватися певною інформацією, яка є в базах даних ДПСУ, прикордонники можуть перевірять осіб за цією системою призовників та військовозобов'язаних", - пояснив Демченко.
Оновлення даних для військовозобов'язаних
Нагадаємо, відучора в Україні офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Всім військовозобов'язаним потрібно оновити облікові дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня.
Уточнити свої військово-облікові дані можна у ТЦК, ЦНАПах, а також у новому мобільному додатку "Резерв+", який запустило Міністерство оборони для військовозобов'язаних. Якщо цього не зробити до вказаної дати, то можливий штраф.
Детальніше про те, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон - у матеріалі РБК-Україна.
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