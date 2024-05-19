Будут ли выпускать мужчин за границу без обновленных военных данных: ответ ГПСУ

Мужчины призывного возраста, которым разрешен выезд за пределы Украины, должны предоставить военно-учетные документы при пересечении границы. Пограничники не будут проверять, обновлены ли у них военно-учетные данные.

"Нас не интересует любой штрих-код или еще что-то. Нам важно наличие военно-учетного документа, в том числе у всех, у кого на попечении есть трое и более детей до 18 лет, и с соответствующей отметкой", - сказал он.

Спикер напомнил, что мужчины, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, подпадают под отсрочку от призыва в армию. Важно для пересечения границы, чтобы наличие отсрочки было зафиксировано в военно-учетном документе.

"Я также советую всем, чтобы они интересовались, внесены ли их данные в систему "Оберег". Еще с сентября между Государственной пограничной службой и Министерством обороны действует такой информационный взаимообмен. Представители ТЦК могут пользоваться определенной информацией, которая есть в базах данных ГПСУ, пограничники могут проверять лиц по этой системе призывников и военнообязанных", - пояснил Демченко.