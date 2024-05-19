Будут ли выпускать мужчин за границу без обновленных военных данных: ответ ГПСУ
Мужчины призывного возраста, которым разрешен выезд за пределы Украины, должны предоставить военно-учетные документы при пересечении границы. Пограничники не будут проверять, обновлены ли у них военно-учетные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Нас не интересует любой штрих-код или еще что-то. Нам важно наличие военно-учетного документа, в том числе у всех, у кого на попечении есть трое и более детей до 18 лет, и с соответствующей отметкой", - сказал он.
Спикер напомнил, что мужчины, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, подпадают под отсрочку от призыва в армию. Важно для пересечения границы, чтобы наличие отсрочки было зафиксировано в военно-учетном документе.
"Я также советую всем, чтобы они интересовались, внесены ли их данные в систему "Оберег". Еще с сентября между Государственной пограничной службой и Министерством обороны действует такой информационный взаимообмен. Представители ТЦК могут пользоваться определенной информацией, которая есть в базах данных ГПСУ, пограничники могут проверять лиц по этой системе призывников и военнообязанных", - пояснил Демченко.
Обновление данных для военнообязанных
Напомним, со вчерашнего дня в Украине официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Всем военнообязанным нужно обновить учетные данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля.
Уточнить свои военно-учетные данные можно в ТЦК, ЦПАУ, а также в новом мобильном приложении "Резерв+", запущенном Министерством обороны для военнообязанных. Если этого не сделать до указанной даты, то возможен штраф.
Детальнее о том, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.