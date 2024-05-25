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Чи будуть вимикати світло 26 травня: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: "Укенерго" 26 травня не застосовуватиме графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 26 травня, в Україні протягом доби не будуть діяти графіки відключення світла. Мова як про побутових, так і про промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - сказано у повідомленні.

Однак у випадку, якщо в енергосистемі країни відбудуться якісь зміни - буде повідомлено окремо.

Графіки відключень

Як раніше розповідали в "Укренерго" погодинне відключення світла може бути застосоване у випадках, якщо було перевищено визначені ліміти для кожної області. Дані ліміти кожен регіон отримує окремо на передодні наступного дня.

Інформація щодо того, коли може відбутись відключення світла надається в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також у їх соцмережах.

Відключення світла пов'язані з тим, що з початку весни росіяни під час обстрілів знищили низку ТЕЦ і ТЕС в Україні. Пізніше було повідомлено, що було зруйновано близько 80% всіє інфраструктури з виробництва електроенергії в України.

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