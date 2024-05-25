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Будут ли выключать свет 26 мая: ответ "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: "Укэнерго" 26 мая не будет применять графики отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 26 мая, в Украине в течение суток не будут действовать графики отключения света. Речь как о бытовых, так и о промышленных потребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 26 мая, в течение суток во всех регионах Украины ограничение потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется", – говорится в сообщении.

Однако в случае, если в энергосистеме страны произойдут какие-либо изменения – будет сообщено отдельно.

Графики отключений

Как ранее рассказывали в "Укрэнерго", почасовое отключение света может быть применено в случаях, если были превышены определенные лимиты для каждой области. Данные лимиты каждый регион получает отдельно накануне следующего дня.

Информация о том, когда может произойти отключение света, предоставляется в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также в их соцсетях.

Отключение света связано с тем, что с начала весны россияне во время обстрелов уничтожили ряд ТЭЦ и ТЭС в Украине. Позже сообщалось, что было разрушено около 80% всей инфраструктуры по производству электроэнергии в Украине.

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УкрэнергоБлэкаутГрафик отключения света