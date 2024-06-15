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Чи будуть відключення світла 16 червня: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: як будуть відключати світло 16 червня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 16 червня, по всій території Україні не діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Причина такого рішення - зниження споживання електроенергії у вихідний день. Однак у випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після того як Росія знищила понад 80% генерації енергетики України в країні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Пізніше повідомлялось, що через спекотну погоду цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії. Це може призвести до збільшення дефіциту енергетики. В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

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