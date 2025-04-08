Чи будуть США і Росія обговорювати Україну на переговорах у Стамбулі: відповідь Держдепу

Брюс підтвердила, що американська і російська делегації проведуть зустріч у Стамбулі вже 10 квітня, щоб "спробувати добитися прогресу в подальшій стабілізації роботи двосторонніх місій".

"На порядку денному немає жодних політичних питань або питань безпеки, і Україна - абсолютно не на порядку денному. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом", - зазначила вона.

За словами Брюс, повна нормалізація відносин між США і Росією може відбутися тільки після того, як війна РФ проти України завершиться.