Чи будуть США і Росія обговорювати Україну на переговорах у Стамбулі: відповідь Держдепу

США і Росія хочуть обговорити на переговорах у Стамбулі роботу посольств. Питання війни РФ проти України сторони порушувати не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Теммі Брюс.
Брюс підтвердила, що американська і російська делегації проведуть зустріч у Стамбулі вже 10 квітня, щоб "спробувати добитися прогресу в подальшій стабілізації роботи двосторонніх місій".
"На порядку денному немає жодних політичних питань або питань безпеки, і Україна - абсолютно не на порядку денному. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом", - зазначила вона.
За словами Брюс, повна нормалізація відносин між США і Росією може відбутися тільки після того, як війна РФ проти України завершиться.
Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ писали про те, що США і Росія проведуть новий раунд переговорів у Стамбулі вже 10 квітня.
Очікується, що російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Євразії Соната Коултер.
У Росії уточнювали, що планують обговорити з американцями роботу дипломатичних місій. Питання війни проти України представники країни-агресора не згадували.
Варто зауважити, що попередні переговори між США і Росією проходили в Саудівській Аравії. Тоді головним предметом обговорень стало перемир'я між РФ та Україною.
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