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Чи будуть проходити вибори у "Дії": відповідь Федорова

Фото: Михайло Федоров (Виталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Можливість проведення виборів в Україні через застосунок "Дія" наразі не обговорюється. Для цього потрібно мати відповідне рішення парламенту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри повідомив, що для цього потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії, а також проведення інтеграції "Дії" з реєстром виборців.

"Для цього потрібно почати нові великі організаційні проекти", - зазначив Федоров. 

За словами міністра, наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя. 

Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.

"Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним", - підсумував очільник Міністерства цифрової трансформації.
 

 

Вибори в Україні

Зазначимо, останніми місяцями в Україні обговорюється можливість проведення виборів під час війни. Так, голова парламенту Руслан Стефанчук нещодавно заявляв, що Україна просить партнерів поділитись досвідом проведення виборів під час війни. При цьому він назвав п'ять основних проблем, які потрібно вирішити для того, щоб вибори могли відбутися. Зокрема, це можливість військових та біженців проголосувати, а також питання організації виборів на тимчасово окупованих територіях.

Такі аргументи раніше наводив і президент України Володимир Зеленський. Однак, в одному з нещодавніх інтерв'ю глава держави заявив, що якщо вибори таки будуть проводитися під час війни - він піде на другий термін. При цьому у виборах після війни Зеленський брати участь не планує.

Водночас, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що вибори в Україні під час воєнного стану неможливі.

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Михайло ФедоровДия