Будут ли повестки в "Резерв+": что говорят в Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали, будут ли повестки в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство обороны Украины пока не планирует добавлять возможность рассылки повесток при помощи приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.

"Пока работа над таким функционалом (рассылка повесток через "Резерв+" - ред.) не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - отметила Черногоренко. Она также отметила, что по состоянию на сейчас свои военно-учетные данные при помощи приложения "Резерв+" обновили около 1,1 миллиона военнообязанных.