Чи будуть посередники на переговорах України та РФ у Стамбулі: відповідь Зеленського

У глави держави запитали, чи братимуть у зустрічі України та Росії участь посередники.

"Сполучені Штати мають бути і турецька сторона також", - наголосив він.

Також президент додав, що поки невідомо, коли саме розпочнуться переговори і як довго вони триватимуть.

За словами Зеленського, Росія виявляє неповагу до всіх сторін переговорів.

"Була пропозиція прямих переговорів сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни, ось що я бачу. І тому наша команда, вона буде в Стамбулі сьогодні. І про всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, як вони, не дай Боже, будуть їхати, будуть вилітати додому, а раптом хтось повернеться", - уточнив він.

До речі, раніше стало відомо, що США відправили до Стамбула держсекретаря Марко Рубіо, а також спецпредставників президента Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.