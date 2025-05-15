Чи будуть посередники на переговорах України та РФ у Стамбулі: відповідь Зеленського

У переговорах України та Росії в Стамбулі братимуть участь також американські та турецькі чиновники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
У глави держави запитали, чи братимуть у зустрічі України та Росії участь посередники.
"Сполучені Штати мають бути і турецька сторона також", - наголосив він.
Також президент додав, що поки невідомо, коли саме розпочнуться переговори і як довго вони триватимуть.
За словами Зеленського, Росія виявляє неповагу до всіх сторін переговорів.
"Була пропозиція прямих переговорів сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни, ось що я бачу. І тому наша команда, вона буде в Стамбулі сьогодні. І про всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, як вони, не дай Боже, будуть їхати, будуть вилітати додому, а раптом хтось повернеться", - уточнив він.
До речі, раніше стало відомо, що США відправили до Стамбула держсекретаря Марко Рубіо, а також спецпредставників президента Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.
Нагадаємо, переговори України та Росії були заплановані на сьогодні, 15 травня. Вони мали відбутися в Стамбулі.
Росія не відправила своїх високопоставлених чиновників на зустріч. Замість цього до Стамбула прибула делегація, яку очолив помічник диктатора Володимир Мединський.
При цьому українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умеров.
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