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Чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію в Україні: відповідь Галущенка

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство енергетики України на даний момент не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що тарифи на електроенергію минулого року підвищували як наслідок масштабних атак РФ на енергетику.

"Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, - спокійно, стабільно і без відключень", - заявив Галущенко. 

Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення зарано.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, - ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - додав Галущенко.

Повітряні удари РФ по Україні

Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві.

Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар, зокрема, потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі. А в Харкові з того часу досі складна ситуація з електроенергією.

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Тарифи на ЖКГЕлектроенергіяВійна Росії проти УкраїниГерман Галущенко