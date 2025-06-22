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Чи будуть нові удари США по Ірану: Рубіо дав чітку відповідь

Вашингтон, Неділя 22 червня 2025 18:43
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Чи будуть нові удари США по Ірану: Рубіо дав чітку відповідь Фото: Марко Рубіо, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США наразі не готують нових військових операцій проти Ірану після ударів по ключових об'єктах іранської ядерної програми.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу CBS News.

Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Ірану новими ударами, якщо Тегеран не стане на шлях миру та не погодиться на нову ядерну угоду.

"Наразі не планується жодних військових операцій проти Ірану", - сказав Рубіо.

За словами очільника Держдепу США, ще протягом кількох днів ніхто, включно з американською армією, не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударів.

Удари США по Ізраїлю

Нагадаємо, у ніч на 22 червня американські війська бомбардувальниками B-2 та ракетами "Томагавк" атакували три ключові ядерні об'єкти Ірану. Як заявили у Пентагоні, у результаті американської операції іранська ядерна програма була знищена.

Водночас США готові хоч зараз розпочати переговори з Іраном про нову ядерну угоду, якщо Тегеран попросить про це, заявляв після ударів Рубіо.

Більше про удари США по ядерних об'єктах Ірану читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Сполучені Штати Америки Іран Марко Рубіо
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