Чи будуть нові удари США по Ірану: Рубіо дав чітку відповідь

США наразі не готують нових військових операцій проти Ірану після ударів по ключових об'єктах іранської ядерної програми.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу CBS News .

Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Ірану новими ударами, якщо Тегеран не стане на шлях миру та не погодиться на нову ядерну угоду.

"Наразі не планується жодних військових операцій проти Ірану", - сказав Рубіо.

За словами очільника Держдепу США, ще протягом кількох днів ніхто, включно з американською армією, не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударів.