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Будут ли новые удары США по Ирану: Рубио дал четкий ответ

Вашингтон, Воскресенье 22 июня 2025 18:43
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Будут ли новые удары США по Ирану: Рубио дал четкий ответ Фото: Марко Рубио, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США пока не готовят новых военных операций против Ирана после ударов по ключевым объектам иранской ядерной программы.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала CBS News.

Ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Ирану новыми ударами, если Тегеран не станет на путь мира и не согласится на новую ядерную сделку.

"Пока не планируется никаких военных операций против Ирана", - сказал Рубио.

По словам главы Госдепа США, еще в течение нескольких дней никто, включая американскую армию, не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударов.

Удары США по Израилю

Напомним, в ночь на 22 июня американские войска бомбардировщиками B-2 и ракетами "Томагавк" атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана. Как заявили в Пентагоне, в результате американской операции иранская ядерная программа была уничтожена.

В то же время США готовы хоть сейчас начать переговоры с Ираном о новой ядерной сделке, если Тегеран попросит об этом, заявлял после ударов Рубио.

Больше об ударах США по ядерным объектам Ирана читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Соединенные Штаты Америки Иран Марко Рубио
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