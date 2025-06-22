Будут ли новые удары США по Ирану: Рубио дал четкий ответ
США пока не готовят новых военных операций против Ирана после ударов по ключевым объектам иранской ядерной программы.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала CBS News.
Ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Ирану новыми ударами, если Тегеран не станет на путь мира и не согласится на новую ядерную сделку.
"Пока не планируется никаких военных операций против Ирана", - сказал Рубио.
По словам главы Госдепа США, еще в течение нескольких дней никто, включая американскую армию, не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударов.
Удары США по Израилю
Напомним, в ночь на 22 июня американские войска бомбардировщиками B-2 и ракетами "Томагавк" атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана. Как заявили в Пентагоне, в результате американской операции иранская ядерная программа была уничтожена.
В то же время США готовы хоть сейчас начать переговоры с Ираном о новой ядерной сделке, если Тегеран попросит об этом, заявлял после ударов Рубио.
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