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Чи будуть масовані обстріли восени та яку зброю може використати РФ: оцінка Ігната

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може готуватися до масових обстрілів України восени та взимку. Ймовірно, для атак окупанти будуть більше використовувати дешеві "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю "Суспільному".

"Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів", - зазначив він.

Ігнат припускає, що росіяни можуть у своїх атаках більше використовувати дрони-камікадзе, тому що виробляти "Шахеди" швидше та дешевше. Він також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території.

При цьому речник не взявся оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період. Він зазначив, що на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуацію усередині Росії.

Масові обстріли України

Минулої осені та зими російські загарбники масова обстрілювали України. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою окупанті було пошкодження енергетичної інфраструктури, щоб спричинити в Україні блекаут. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. 

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, чи очікувати масованих обстрілів енергетики восени.

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