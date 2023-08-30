Чи будуть масовані обстріли восени та яку зброю може використати РФ: оцінка Ігната

"Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів", - зазначив він.

Ігнат припускає, що росіяни можуть у своїх атаках більше використовувати дрони-камікадзе, тому що виробляти "Шахеди" швидше та дешевше. Він також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території.

При цьому речник не взявся оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період. Він зазначив, що на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуацію усередині Росії.

Масові обстріли України

Минулої осені та зими російські загарбники масова обстрілювали України. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою окупанті було пошкодження енергетичної інфраструктури, щоб спричинити в Україні блекаут. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, чи очікувати масованих обстрілів енергетики восени.

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