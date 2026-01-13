ua en ru
Чи будуть давати воду в Ірпені за графіками: в ОВА зробили заяву

Ірпінь, Вівторок 13 січня 2026 20:53
UA EN RU
Чи будуть давати воду в Ірпені за графіками: в ОВА зробили заяву Ілюстративне фото: водопостачання (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ірпінь стабілізував водопостачання. В Київській ОВА заявили, що графіки подачі вводити не будуть, а ситуація перебуває під контролем.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник і комунальне підприємство "Ірпіньводоканал" у своїх Telegram-каналах.

Стало відомо, що місто Ірпінь Київської області наразі отримує воду без перебоїв, і жодних графіків подачі води вводити не планується.

"Завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям наших фахівців, роботу обладнання вдалося стабілізувати. У разі зміни ситуації ми обов’язково та завчасно проінформуємо мешканців. Дякуємо кожному за розуміння, витримку та підтримку в складних умовах", - зазначили в комунальному підприємстві.

За їхніми словами, водопостачання та водовідведення в громаді функціонують у штатному режимі, а будь-яких обмежень наразі немає. Жителі Ірпеня можуть користуватися водою у звичайному режимі, без ризику перебоїв.

Про те, що ситуація в Ірпені перебуває під повним контролем влади, підтвердив і Микола Калашник.

За його словами, жодних графіків подачі води в місті не запроваджується, системи працюють у штатному режимі і причин для обмежень наразі немає.

Також в Ірпені поступово відновлюють електропостачання після нічних обстрілів. Область спільно з громадами та ДСНС заздалегідь забезпечила об’єкти критичної інфраструктури джерелами резервного живлення, тож усе необхідне обладнання знаходиться на місці і готове до роботи.

Микола Калашник додав, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб підтримувати стабільне функціонування життєво важливих систем та оперативно реагувати на будь-які зміни.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів.

Після цього заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

На фоні атаки, спочатку повідомлялось, що в Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до післязавтра, 15 січня.

