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Чи буде уповільнення бойових дій узимку: відповідь аналітиків ISW

Фото: бої в Україні продовжаться взимку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Припинення або тривале уповільнення бойових дій в Україні в найближчі кілька місяців є малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни рішуче не намагаються встановити та зміцнити оборонні позиції по всій лінії, а відновлюють наступальні дії в Донецький області.

Українці майже напевно продовжать вже розпочаті контрнаступальні операції.

Обидві сторони вже ведуть бої за дуже "брудних умов". Вони навряд чи припинять бойові дії, коли зима заморозить землю і зробить її ще сприятливішою для великомасштабних маневрових механізованих бойових дій. Бойові дії, ймовірно, посилюватимуться, а не слабшатимуть у міру зниження температури, вважають аналітики.

На їхню думку, будь-яка спроба припинення вогню або бойових дій у цей час була б у переважній більшості випадків на користь Росії.

Той факт, що президент РФ Володимир Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу в цих обставинах, є серйозною помилкою з воєнної точки зору. Ймовірно, це пов'язано з тими психологічними факторами, які в першу чергу спонукали Путіна віддати наказ про вторгнення, але також через потребу продемонструвати свою жорсткість стосовно безкомпромісної фракції, очолюваної, принаймні публічно, фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним, пишуть експерти.

Вони вважають, що Україна та її союзники мають скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ в умовах набагато сприятливіших для Києва, ніж для Москви.

Україна жодним чином не звільнила мінімальну територію, необхідну для її майбутньої безпеки та економічного виживання, навіть із перемогою у Херсоні, наголошують експерти.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін підвищив командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить усю Донецьку область.

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Херсон