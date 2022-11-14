Будет ли замедление боевых действий зимой: ответ аналитиков ISW

Россияне решительно не пытаются установить и укрепить оборонительные позиции по всей линии, а возобновляют наступательные действия в Донецкой области.

Украинцы почти наверняка продолжат уже начатые контрнаступательные операции.

Обе стороны уже ведут бои в очень "грязных условиях". Они вряд ли прекратят боевые действия, когда зима заморозит землю и сделает ее еще более благоприятной для крупномасштабных маневренных механизированных боевых действий. Боевые действия, скорее всего, будут усиливаться, а не ослабевать по мере снижения температуры, считают аналитики.

По их мнению, любая попытка прекращения огня или боевых действий в это время была бы в подавляющем большинстве случаев в пользу России.

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению в этих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Скорее всего, это связано с теми психологическими факторами, которые в первую очередь побудили Путина отдать приказ о вторжении, но также в большей степени из-за потребности продемонстрировать свою жесткость по отношению к бескомпромиссной фракции, возглавляемой, по крайней мере публично, финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным, пишут эксперты

Они считают, Украина и ее союзники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы.

Украина никоим образом не освободила минимальную территорию, необходимую для ее будущей безопасности и экономического выживания, даже с победой в Херсоне, подчеркивают эксперты.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

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