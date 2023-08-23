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Чи буде третій День Незалежності під час війни. Що каже Зеленський

Середа 23 серпня 2023 18:38
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Чи буде третій День Незалежності під час війни. Що каже Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці не мають вибору і тому продовжують боротись за свою свободу та незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, українці не мають іншого вибору окрім як боротись і відстоювати свої території. Він також хотів би, щоб під час деокупації Україна втрачала менше своїх людей, і відстоювала свої території дипломатією.

"У нас просто немає іншого виходу, бо ми боремось за своє, а у нас його не багато - у нас одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде у нас третій день незалежності під час війни. І в Криму, як ви сказали, люди не можуть нормально день незалежності святкувати. А у нас не так? Якщо чесно, то в Криму зараз війни немає. Крим окупований, це страшна трагедія. У нас люди конкретно гинуть", - сказав президент.

Зеленський вважає, що День Незалежності є важливим державним святом. Однак всім варто пам'ятати, що воно дається тяжко.

"Це важливий день, це державне свято, це найважливіший день - це день незалежності. І той, хто зараз в окупації, повинен знати це і пам'ятати, що неважливо хто і в якій формі ходить в Криму, якщо для тебе це важливий день, якщо ти віриш, що повернеться Україна, то, будь ласка, також борись", - підкреслив він.

Загрози на День Незалежності

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності є черговим "скрєпним" приводом завдати ударів по Україні. При цьому у ці дні наші захисники будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

У розвідці також допускають можливість російських провокацій на День Незалежності України. Там вважають, що ворог може вдатись до ракетного терору.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що у визначний день можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації та дронів.

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