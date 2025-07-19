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Чи буде "штормити" 19-21 липня: який прогноз по магнітних бурях дають вчені

Субота 19 липня 2025 07:00
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Чи буде "штормити" 19-21 липня: який прогноз по магнітних бурях дають вчені Чи будуть магнітні бурі в Україні з 19 по 21 липня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У другій половині липня геомагнітна обстановка залишиться загалом стабільною, хоча й не повністю спокійною. За даними наукових обсерваторій, з 19 по 21 липня можливі незначні збурення, але серйозні магнітні бурі малоймовірні.

Що прогнозують науковці та чи варто хвилюватися метеозалежним, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

19 липня, субота - можливі локальні збурення, помірна магнітна буря не вище Кр-індекс 3

20 липня, неділя - можливі легкі збурення, але без серйозних коливань, Кр-індекс 3

21 липня, понеділок - геомагнітна ситуація стабільна, можливі локальні помірні збурення, метеозалежні можуть відчувати невеликий дискомфорт

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці відбуваються спалахи та вибухи різної інтенсивності. Найбільші з них призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки дуже швидко пересуваються і можуть рухатися в сторону Землі.

Під час зіткнення цих частинок з магнітосферою нашої планети, стається збурення, яке вчені називають сонячними або магнітними бурями. Бурі розрізняють за потужністю - від слабких до сильних. Чим сильніше буря - тим гірші наслідки для людей.

Як магнітна буря впливає на людину

За даними багатьох досліджень, коливання у магнітному полі Землі не відчуваються, але вони сильно впливають на біоритми людини. Саме це призводить до погіршення самопочуття, настрою та загального стану.

Найбільш чутливі до таких коливань: люди похилого віку, метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята.

Найчастіші симптоми:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман в голові
  • Нудота
  • Зниження концентрації та уважності
  • Стрибки артеріального тиску
  • Порушення ритму серця
  • Шум у вухах
  • Сонливість вдень, безсоння вночі
  • Підвищена тривожність
  • Сильна втома
  • Панічні настрої
  • Апатія
  • Агресія
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних хвороб

Як захистити свій організм

Лікарі стверджують, що повністю уникнути впливу магнітних бур - неможливо. Однак є способи, які допоможуть знизити вплив магнітної бурі на здоров'я.

Повноцінний сон. Спати 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час (23:00 -7:00). Якщо є сильна втома - брати паузу вдень на 1-2 години.

Збалансоване харчування. Обмежити споживання шкідливої, жирної, соленої їжі. Обов'язково їсти у нормальному режимі - тричі на день або більше.

Їжа має бути збалансована, з великим вмістом поживних речовин. Додайте у раціон фрукти, овочі, зелень. Відмовтеся від алкоголю, енергетиків, великої кількості кави.

Водний баланс. Дотримуйтеся водного балансу і щоденно вживайте достатню кількість звичайної чистої води.

Щоденна помірна активність. Намагайтеся не перенавантажувати організм фізичними вправами, але й не забувайте про те, що потрібно рухатися. Допоможе зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн.

Свіже повітря. Провітрюйте усі приміщення двічі на день - зранку та ввечері. Гуляйте у парку, лісі, сквері щодня. Якщо є можливість виїхати за місто - скористайтеся.

Стреси. Контролюйте рівень стресу, уникайте суперечок та сварок, не піддавайтеся на провокації. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте: дихальну гімнастику, релаксації, медитації, йогу.

Обмежуйте перегляд новин, соцмереж, шок-контенту, особливо ввечері, за 2-3 години до сну.

Дбайте про себе. Більше відпочивайте, займайтеся приємними справами, будьте уважні до самопочуття, тримайте під руками необхідні ліки, якщо у вас є хронічні захворювання.

Якщо самопочуття погіршується - звертайтеся за допомогою до лікарів.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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