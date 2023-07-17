Чи буде Росія знову обстрілювати енергетику з осені: думка експерта

"На мій суб'єктивний погляд, це (обстріл енергетичної інфраструктури, - ред.) не те що можливо. Вони це і будуть робити", - сказав Машовець.

Однак, він зазначив, що цієї осені українська ППО буде більш підготовлена, але "буде більш залежна від спроможностей наших західних союзників".

"Але питання тут в тому, що ті засоби ведення війни, зокрема в повітряному просторі, які нам передають союзники - по суті, ставлять нашу систему ППО в більшу залежність від спроможностей наших партнерів та союзників, а не від власних спроможностей. Тобто від здатності, очевидно, наших союзників поповнювати БК до цих систем, а також провадити їх якісне й всебічне технічне обслуговування", - наголосив експерт.

Другим факторам, за його словами, є передача Україні винищувачів. Це також певним чином буде впливати на нашу здатність захищатись від обстрілів далекобійною високоточною зброєю.

"Бо без західних літаків - це один рівень нашої ППО. І зовсім інший рівень - коли в нас з'являться літаки західного виробництва. Але я все ж таки вважаю, що під час цієї зимової кампанії буде робитися акцент власне на наземних засобах ППО", - додав Машовець.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими російські окупанти вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

Екстрені відключення відбувались тоді, коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком.

Як відзначив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, завдяки активним поставкам ППО та гуманітарній допомозі, Україні вдалось пройти минулу зиму без довготривалих блекаутів.