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Будет ли Россия снова обстреливать энергетику с осени: мнение эксперта

Фото: эксперт оценил, будет ли Россия снова обстреливать энергетику с осени (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

С осени российские войска снова начнут обстреливать энергетические объекты Украины. Однако наша ПВО будет более подготовлена, хотя и будет зависеть от способностей западных союзников.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в интервью РБК-Украина.

"На мой субъективный взгляд, это (обстрел энергетической инфраструктуры, - ред.) не то что возможно. Они это и будут делать", - сказал Машовец.

Однако он отметил, что этой осенью украинская ПВО будет более подготовлена, но "будет более зависима от способностей наших западных союзников".

"Но вопрос здесь в том, что те средства ведения войны, в частности в воздушном пространстве, которые нам передают союзники - по сути, ставят нашу систему ПВО в большую зависимость от возможностей наших партнеров и союзников, а не от собственных возможностей. Очевидно, наших союзников пополнять БК в эти системы, а также проводить их качественное и всестороннее техническое обслуживание", - подчеркнул эксперт.

Вторым фактором, по его словам, является передача Украине истребителей. Это также влияет на нашу способность защищаться от обстрелов дальнобойным высокоточным оружием.

"Ибо без западных самолетов - это один уровень нашей ПВО. И совсем другой уровень - когда у нас появятся самолеты западного производства. Но я все же считаю, что во время этой зимней кампании будет делаться акцент собственно на наземных средствах ПВО", - добавил Машовец.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой российские кафиры прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии.

Экстренные отключения происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.

Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, благодаря активным поставкам ПВО и гуманитарной помощи Украине удалось пройти прошлую зиму без долговременных блекаутов.

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Война России против Украины