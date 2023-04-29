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Чи буде проводитись евакуація з Херсонської області: відповідь облради

Фото: чи планується евакуація населення Херсонської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Херсонська обласна військова адміністрація розробляє плани евакуації населення, щоб у разі потреби зберегти життя та здоров'я людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Щодо можливої евакуації. Ми всі знаємо, що проти нас воює ворог, котрий постійно використовує терористичні методи. Регулярний обстріл медичних закладів, житлових будинків, гуманітарних центрів. Немає жодних сумнівів, що Сили оборони України звільнять усю територію Херсонської області, але досі залишається ризик, що російська армія може застосувати масовані обстріли наших населених пунктів. На жаль, цей сценарій є цілком реальним", - заявив Соболевський.

За його словами, вже зараз ОВА розробляє плани евакуації населення, щоб зберегти життя та здоров'я українців. Згідно з затвердженими планами будуть відпрацьовані безпечні маршрути та створені пункти розміщення людей.

"Прошу всіх мешканців нашої області бути готовим до цього. Уважно слідкуйте за оголошеннями військових адміністрацій Документи, предмети першої необхідності, запас води та продуктів на кілька днів бажано бути підготовлені заздалегідь", - наголосив перший заступник глави Херсонської ОВА.

Він також додав, що навіть якщо і буде оголошено евакуацію, всі херсонці зможуть повернутися в свої будинки через короткий проміжок часу

"Але готуватися треба завжди до найгірших сценаріїв", - підкреслив Соболевський.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 33 рази обстріляли території Херсонської області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще 6 отримали поранення.

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