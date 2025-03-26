Чи буде обвал гривні? Чого чекати від курсу долара у 2025 році

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Прогноз експертів щодо вартості долара у 2025 році

За підсумками минулого тижня Національний банк України майже не змінив офіційний курс гривні, незначно збільшивши інтервенції. Аналітики інвестиційної групи ICU відмічають, що поточні дії НБУ показують, що регулятор вважає курс трошки вище за 41,5 гривні/долар цілком комфортним і докладає зусиль для стримання подальшого ослаблення через більші інтервенції.

"Валютний ринок наразі цілком стабільний із відносно великим, але усталеним дефіцитом. Це означає, що НБУ може зберігати такий підхід і в найближчі тижні, якщо не відбуватиметься різкого та значного збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку. У будь-якому разі, за базовим сценарієм можна гарантовано виключити, що темпи девальвації гривні цього року перевищать 10%. Поточний прогноз курсу від аналітиків ICU на кінець року – 45,7 гривні/долар", – зазначили РБК-Україна в інвестиційній групі ICU.



З прогнозом вартості долара в Україні на кінець року погоджується й економіст Олег Устенко, ексрадник президента з економічних питань. На його думку, за базовим сценарієм можна очікувати до кінця 2025-го курс на рівні близько 45 гривень за долар, а тиск на курс не перевищить 5% від поточного рівня.

"У нас зберігається високий торгівельний дефіцит. Ми експортуємо набагато менше, ніж імпортуємо. Цей дефіцит наразі перекривається за рахунок коштів, які ми отримуємо з різних програм від наших партнерів. Очікується, що в цьому році сума фінансування від Європейського Союзу складатиме близько 30 мільярдів доларів. Цього, звичайно, вистачає для того, щоб перекривати цей торгівельний дефіцит або навіть дефіцит поточних рахунків", – пояснив РБК-Україна Олег Устенко.

Ще одним гарантом стабільності гривні є достатні золотовалютні резерви Нацбанку, які коливаються на рівні близько 40 мільярдів доларів, додає експерт. Це дає певну впевненість у тому, що НБУ зможе впливати на ситуацію в разі необхідності.

"Водночас залежність від зовнішнього фінансування та необхідність створювати запаси свідчать про макроекономічний тиск на гривню. З іншого боку, населення, яке раніше було значним гравцем на валютному ринку, могло створювати в кризові моменти до 2 мільярдів доларів перевищення попиту над пропозицією на місяць. Зараз ми не спостерігаємо таких обсягів, і населення вже не є активним гравцем. Це недостатньо позитивний фактор для валюти", – пояснює експерт.

Коливання долара в діапазоні 45-46 гривень очікує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Він також пояснює, що така девальвація може бути обумовлена надлишковим попитом на долар, який не буде повністю покриватися інтервенціями НБУ, а також невизначеністю із зовнішньою допомогою.

Вплив війни та фактор політики США на долар

Позитивним фактором як для гривні, так і для економіки загалом буде офіційне закінчення війни з підписанням відповідних угод, на тлі чого має поступово зростати експорт, каже Олег Устенко. У такому разі, продовжує експерт, можна очікувати стабільний курс або навіть помірне зміцнення гривні.

"Негативний сценарій передбачає різке скорочення експорту, пошкодження енергетичної інфраструктури та прискорення інфляції. У такому випадку тиск на курс може перевищити 5%", – зауважує Устенко.

Однак Олександр Паращій вважає, що завершення війни може як стабілізувати курс за рахунок відновлення економіки та потенційного приросту експорту, так і створити ризики через скорочення фінансової допомоги від партнерів.

"Інвестиції, навіть у разі миру, залишаються питанням часу – інвесторам потрібно переконатися в безпеці та знайти об’єкти для вкладень. Навіть передача управління стратегічними підприємствами, такими як Запорізька АЕС, не гарантує негайних інвестицій. При цьому якщо війна закінчиться, міжнародна фінансова підтримка скоротиться", – Олександр Паращій.

Варто також враховувати зовнішні фактори, зокрема політику США щодо долара. Олег Устенко нагадує, що наразі курс євро до долара становить близько 1,08. За його словами, коливання долара також впливають на курс гривні, хоча не так істотно, як внутрішня економічна ситуація та надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп дуже чітко висловлював бажання щодо здешевшання долара, що відповідає його економічній стратегії зробити за рахунок цього американські товари більш конкурентоспроможними. Однак наразі важко уявити, щоб курс євро до долара опустився нижче рівня 1,15 до євро", – підкреслює Устенко.

Олександр Паращій вказує, що в умовах великої невизначеності дуже важко передбачити, коли саме ціна долара почне зростати в Україні. Він каже, що це може відбутися за кілька місяців або й тижнів. Проте Паращій резюмує, що традиційно періодом підвищеної волатильності для гривні є осінь.