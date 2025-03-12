Обмінники проти банків: де вигідніше та безпечніше купувати долари

Питання вигідного обміну валюти залишається актуальним для багатьох. Вибір між банками та обмінниками залежить від ваших пріоритетів: безпека, вигідний курс чи зручність. Наразі вигідний курс може бути як у банках, так і в обмінниках, але в обох випадках існують певні ризики, які варто враховувати.

Про те, де більше переваг при обміні валют – у банку чи обміннику, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Де більше ризиків при обміні валюти

Один із головних ризиків – можливість отримати фальшиві купюри. На жаль, довести факт підробки дуже складно, особливо якщо купюра не має номер або інших ідентифікаційних ознак, розповідає РБК-Україна голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. За його словами, навіть якщо ви виявите, що купюра фальшива, обмінник або банк можуть просто розвести руками, оскільки немає механізму для підтвердження джерела її походження.

"Це не означає, що фальшиві купюри – масове явище, але такі випадки трапляються. Іноді це питання не лише керівництва банку чи обмінника, але й окремих касирів, які можуть бути причетні до підробок", – пояснює Кушнірук.

Експерт додає, що долари частіше підробляють, ніж євро. Кушнірук рекомендує уважно перевіряти купюри на наявність ознак підробки, навіть якщо ви купуєте валюту в банку. Також він нагадує, що перед поїздкою до Європи вигідніше купувати євро в Україні, щоб уникнути невигідного курсу при обміні доларів на місці.

"Якщо ви хочете зберегти кошти, можна розглянути купівлю монетарного золота. Однак і тут є ризики: золото також можуть підробляти. Найнадійніше купувати його у національних банках, де контроль якості вищий", – зауважує він.

Директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло все ж вважає, що обмін валюти в банку є безпечнішим з багатьох причин. По-перше, банки мають суворі процедури перевірки банкнот, тому, за його словами, ризик отримати підроблену або пошкоджену купюру значно нижчий. По-друге, фізична безпека в банку також вища: ймовірність протиправних дій у банківському відділенні мінімальна порівняно з обмінниками.

"Крім того, у банках існує чіткий контроль за наявністю валюти. Якщо вона є в касі, ви з більшою ймовірністю зможете її придбати. На відміну від обмінників, де часто практикують маніпуляції: комусь продають, комусь ні, а при великому попиті валюту можуть навіть притримувати", – підкреслює він.

Ярослав Жаліло пояснює, навіть якщо у вас є чек, довести, що саме цю купюру вам продали, дуже складно. Банки працюють за касовим принципом: коли вони отримують нову валюту, її нумерація фіксується, але при продажу клієнту ці дані зазвичай не зберігаються. Тому, навіть якщо ви виявите підробку, шанси на відшкодування мінімальні.

Де вигідніший курс

Борис Кушнірук стверджує, що різниця між покупкою та продажем валюти (спред) частіше кращій в обмінниках, але з цим не погоджується Ярослав Жаліло, який каже, що обмінниках курс навпаки вищий, оскільки вони додають власну націнку.

"Однак навіть у банках спред (різниця між курсом купівлі та продажу - ред.) може бути вищим, ніж у деяких обмінниках. Однак у банках він може бути вигіднішим, тому що обмінники часто працюють за агентськими угодами з банками, через що їхні курси залежать від банківських", – зазначає Ярослав Жаліло.

Жаліло додає, що у різних банках курс може суттєво варіюватися, тому не можна стверджувати, що в обмінниках завжди вигідніше купувати або продавати валюту. За його словами, важливо порівнювати та обирати найкращий варіант.

Отже, банки часто мають більш стабільний курс, але можуть додавати комісії. Великі банки, такі як ПриватБанк, Ощадбанк або Райффайзен, зазвичай пропонують конкурентні курси. Обмінники часто пропонують вигідніший курс, особливо якщо знайти перевірені точки в центрі міста. Однак уважно перевіряйте надійність обмінного пункту, щоб уникнути шахрайства.

Крім цього, купляти валюту можна не лише у відділеннях банків чи обмінниках, а й онлайн. Серед переваг купівлі валюти онлайн перш за все є гарантія не потрапити на підробку. Крім цього, деякі онлайн-платформи пропонують дуже вигідні курси, особливо для великих сум.