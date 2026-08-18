Чи буде наступ Росії з Півночі: що кажуть у ГУР про наміри Путіна

Що відомо про плани Росії

За словами Скібіцького, можливість нової наступальної операції Росії насамперед залежатиме від проведення мобілізації.

Її ознаки розвідка зможе виявити заздалегідь, оскільки приховати масштабні мобілізаційні заходи за сучасних умов практично неможливо.

У ГУР також враховують попередній досвід російської армії. Часткову мобілізацію до Росії розпочали у другій половині жовтня 2022 року, а вже у грудні частина підготовлених підрозділів з'явилася на фронті. Основні сили, здатні повноцінно брати участь у боях, були готові до січня 2023 року.

Коли можлива нова атака

Скібіцький зазначив, що у разі оголошення нової хвилі мобілізації Росія теоретично зможе сформувати потужне ударне угруповання ближче до лютого наступного року.

"Тобто, якщо агресор цього року проведе нову хвилю мобілізації, вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію в лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат", - сказав генерал-майор.

При цьому він наголосив, що наразі розвідка не фіксує ні необхідних військ, ні інших ознак готовності Росії до наступу на Київську чи Чернігівську області.