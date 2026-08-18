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Будет ли наступление России с Севера: что говорят в ГУР о намерениях Путина

10:05 18.08.2026 Вт
2 мин
Для новой операции России сначала придется собрать ударную группировку
aimg Ульяна Безпалько aimg Анастасия Никончук
Фото: генерал-майором Вадим Скибицкий (GettyImages)

Россия теоретически может попытаться начать наступление на севере Украины в этом году, однако сейчас для такой операции нет необходимых условий.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.

Что известно о планах России

По словам Скибицкого, возможность новой наступательной операции России будет прежде всего зависеть от проведения мобилизации.

Ее признаки разведка сможет обнаружить заранее, поскольку скрыть масштабные мобилизационные мероприятия в современных условиях практически невозможно.

В ГУР также учитывают предыдущий опыт российской армии. Частичную мобилизацию в РФ начали во второй половине октября 2022 года, а уже в декабре часть подготовленных подразделений появилась на фронте. Основные силы, способные полноценно участвовать в боях, были готовы к январю 2023 года.

Когда возможна новая атака

Скибицкий отметил, что в случае объявления новой волны мобилизации Россия теоретически сможет сформировать мощную ударную группировку ближе к февралю следующего года.

"То есть если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам", – сказал генерал-майор.

При этом он подчеркнул, что сейчас разведка не фиксирует ни необходимых войск, ни других признаков готовности России к наступлению на Киевскую или Черниговскую области.

Напоминаем, что также Вадим Скибицкий сообщил, что Россия продолжает наступательные действия на фронте и усиливает удары по украинской инфраструктуре, одновременно оценивая собственные возможности для дальнейшего ведения войны.

По данным военной разведки, Москва сохраняет планы по достижению поставленных целей и до конца года не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий или заключению мирного соглашения.

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