Чи буде нараховуватися пенсія тим, хто не сплачує податки: роз’яснення юриста

Основні законодавчі акти

Пенсійне забезпечення в Україні регулюється такими нормативно-правовими актами:

закон України "Про пенсійне забезпечення";

закон України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування";

закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування";

закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" від 15.03.2022 № 2120-ІХ.

Згідно з цими законами, всі громадяни України мають право на державну пенсію за віком, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника. Водночас право на пенсію напряму залежить від страхового стажу та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Що впливає на нарахування пенсії

Ткач зазначає, що розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових факторів: страхового стажу, середньої заробітної плати по країні та фактичного доходу, з якого сплачувався ЄСВ. Окрім цього, пенсії підлягають автоматичному перерахунку (індексації), що враховує рівень інфляції та зростання середньої зарплати.

Основним податком, що впливає на розмір пенсійних виплат, є ЄСВ. Це обов’язковий платіж, який спрямовується до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Він забезпечує соціальні гарантії, зокрема виплати у разі безробіття, професійних захворювань, а також пенсійне забезпечення.

Раніше цей внесок складався з чотирьох окремих зборів: пенсійного, страхування на випадок безробіття, лікарняних виплат і страхування від нещасних випадків. Ставка ЄСВ варіюється залежно від виду платника та класу професійного ризику.

Юристка звертає увагу на те, що з 1 січня 2018 року і дотепер мінімальний розмір ЄСВ для всіх категорій платників, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як ЄСВ впливає на пенсію

Регулярна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим довше та стабільніше людина сплачує внески, тим більше пенсійних прав вона накопичує у Пенсійному фонді. Відповідно, це підвищує її шанси на отримання більшої пенсії в майбутньому.

Окрім цього, внески наповнюють державну систему соціального страхування, що гарантує виплати не лише пенсіонерам, а й тим, хто втратив працездатність, залишився без роботи чи отримав професійне захворювання.

Водночас, закон передбачає штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ - 20% від несплаченої вчасно суми. Якщо внесок було донараховано, на цю суму також накладається штраф.

В умовах воєнного стану законодавство передбачає певні послаблення для підприємців. Відповідно до змін у Податковому кодексі, фізичні особи-підприємці (ФОП) отримали право не сплачувати ЄСВ з 1 березня 2022 року до завершення воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення або скасування. Водночас ця норма не означає автоматичного звільнення від внесків, а лише дає платникам можливість тимчасово їх не сплачувати. Якщо підприємець не здійснював нарахування внеску, він не вносить відповідні дані у податкову декларацію за цей період.

"Податківці звертають увагу підприємців, що надана законодавством можливість не сплачувати ЄСВ у період дії воєнного стану є лише правом платника, а не звільненням його від нарахування внеску", - звертає увагу Аліна Ткач.

Окрім цього, відповідно до Закону № 2120-IX від 15 березня 2022 року, підприємці на спрощеній системі оподаткування (ІІ та ІІІ група), а також юридичні особи ІІІ групи можуть не сплачувати ЄСВ за працівників, мобілізованих до лав Збройних Сил України. У такому разі суми внесків за цих осіб покриває держава. Проте роботодавці мають самостійно розрахувати ЄСВ та відобразити його у звітності.

Варто пам’ятати, що у разі ухвалення рішення про несплату ЄСВ за період воєнного стану страховий стаж не буде зараховуватися. Водночас, відповідно до чинних норм, штрафні санкції та пеня за несплату внеску в цей період не застосовуються, а платники не нестимуть відповідальності за прострочення платежів.

Від чого залежить розмір пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні визначається за кількома ключовими показниками: середньою заробітною платою по країні на момент виходу на пенсію, особистим коефіцієнтом заробітку та коефіцієнтом страхового стажу.

Особистий коефіцієнт заробітної плати відображає співвідношення між офіційною зарплатою пенсіонера та середнім рівнем заробітку в країні. Чим вища офіційна зарплата людини впродовж трудового життя, тим більшою буде її пенсія.

За законодавством мінімальний розмір пенсії в Україні становить не менше 40% від середньої заробітної плати пенсіонера, однак для цього необхідно мати повний страховий стаж. Саме страховий стаж і сума сплаченого ЄСВ безпосередньо впливають на майбутнє пенсійне забезпечення.

Регулярна сплата ЄСВ є обов’язковою умовою для нарахування пенсії. Чим довший період офіційної зайнятості та чим вищі внески, тим більшу виплату можна отримати після досягнення пенсійного віку. Відтак, офіційне працевлаштування та "біла" зарплата є важливими факторами для формування гідного рівня пенсійного забезпечення в майбутньому.