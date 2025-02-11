Будет ли начисляться пенсия тем, кто не платит налоги: разъяснение юриста

Основные законодательные акты

Пенсионное обеспечение в Украине регулируется такими нормативно-правовыми актами:

закон Украины "О пенсионном обеспечении";

закон Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании";

закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное страхование";

закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" от 15.03.2022 № 2120-ІХ.

Согласно этим законам, все граждане Украины имеют право на государственную пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. В то же время право на пенсию напрямую зависит от страхового стажа и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Что влияет на начисление пенсии

Ткач отмечает, что размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов: страхового стажа, средней заработной платы по стране и фактического дохода, с которого уплачивался ЕСВ. Кроме этого, пенсии подлежат автоматическому перерасчету (индексации), что учитывает уровень инфляции и рост средней зарплаты.

Основным налогом, влияющим на размер пенсионных выплат, является ЕСВ. Это обязательный платеж, который направляется в систему общеобязательного государственного социального страхования. Он обеспечивает социальные гарантии, в частности выплаты в случае безработицы, профессиональных заболеваний, а также пенсионное обеспечение.

Ранее этот взнос состоял из четырех отдельных сборов: пенсионного, страхования на случай безработицы, больничных выплат и страхования от несчастных случаев. Ставка ЕСВ варьируется в зависимости от вида плательщика и класса профессионального риска.

Юрист обращает внимание на то, что с 1 января 2018 года и до сих пор минимальный размер ЕСВ для всех категорий плательщиков, включая физических лиц-предпринимателей (ФОП), составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как ЕСВ влияет на пенсию

Регулярная уплата единого социального взноса (ЕСВ) непосредственно влияет на размер будущей пенсии. Чем дольше и стабильнее человек платит взносы, тем больше пенсионных прав он накапливает в Пенсионном фонде. Соответственно, это повышает его шансы на получение большей пенсии в будущем.

Кроме этого, взносы наполняют государственную систему социального страхования, что гарантирует выплаты не только пенсионерам, но и тем, кто потерял трудоспособность, остался без работы или получил профессиональное заболевание.

В то же время, закон предусматривает штрафные санкции за несвоевременную уплату ЕСВ - 20% от неуплаченной вовремя суммы. Если взнос был доначислен, на эту сумму также налагается штраф.

В условиях военного положения законодательство предусматривает определенные послабления для предпринимателей. Согласно изменениям в Налоговом кодексе, физические лица-предприниматели (ФЛП) получили право не платить ЕСВ с 1 марта 2022 года до завершения военного положения, а также в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены. В то же время эта норма не означает автоматического освобождения от взносов, а лишь дает плательщикам возможность временно их не платить. Если предприниматель не осуществлял начисление взноса, он не вносит соответствующие данные в налоговую декларацию за этот период.

"Налоговики обращают внимание предпринимателей, что предоставленная законодательством возможность не платить ЕСВ в период действия военного положения является лишь правом плательщика, а не освобождением его от начисления взноса", - обращает внимание Алина Ткач.

Кроме этого, согласно Закону № 2120-IX от 15 марта 2022 года, предприниматели на упрощенной системе налогообложения (II и III группа), а также юридические лица III группы могут не платить ЕСВ за работников, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил Украины. В таком случае суммы взносов за этих лиц покрывает государство. Однако работодатели должны самостоятельно рассчитать ЕСВ и отразить его в отчетности.

Стоит помнить, что в случае принятия решения о неуплате ЕСВ за период военного положения страховой стаж не будет засчитываться. В то же время, согласно действующим нормам, штрафные санкции и пеня за неуплату взноса в этот период не применяются, а плательщики не будут нести ответственности за просрочку платежей.

От чего зависит размер пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине определяется по нескольким ключевым показателям: средней заработной платой по стране на момент выхода на пенсию, личным коэффициентом заработка и коэффициентом страхового стажа.

Личный коэффициент заработной платы отражает соотношение между официальной зарплатой пенсионера и средним уровнем заработка в стране. Чем выше официальная зарплата человека в течение трудовой жизни, тем больше будет его пенсия.

По законодательству минимальный размер пенсии в Украине составляет не менее 40% от средней заработной платы пенсионера, однако для этого необходимо иметь полный страховой стаж. Именно страховой стаж и сумма уплаченного ЕСВ непосредственно влияют на будущее пенсионное обеспечение.

Регулярная уплата ЕСВ является обязательным условием для начисления пенсии. Чем длиннее период официальной занятости и чем выше взносы, тем большую выплату можно получить по достижении пенсионного возраста. Следовательно, официальное трудоустройство и "белая" зарплата являются важными факторами для формирования достойного уровня пенсионного обеспечения в будущем.