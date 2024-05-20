Чи буде майбутнє у сервісів з бронювання ліків в Україні: названо умови

Держлікслужба повідомила про те, що 17 травня завершилось громадське обговорення проєкту постанови щодо оновлених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Однак жодних зустрічей, робочих груп, обговорень з прайс-агрегаторами не відбувалось.

Нещодавно на сайті tabletki.ua зʼявилась петиція проти заборони використання Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Зараз представники сервісів бронювання ліків продумують, як вижити за нових умов. "Tabletki.ua вже отримали кілька пропозицій про купівлю аптек. Можемо відкрити порожній заклад, який працюватиме пʼять хвилин на добу, щоб нам надали ліцензію, але це нонсенс", - зазначає співзасновник tabletki.ua Євген Муравщик.

Аптечні прайс-агрегатори - суто український винахід. Аналогічних застосунків просто не існує на фармацевтичному ринку країн ЄС. Для цього є ряд причин.

Фармацевтичний ринок України - це ринок, де понад 80% усіх лікарських засобів купують самі споживачі, відповідно вони зацікавлені купити дешевше. В ЄС - більшість лікарських засобів оплачується державним коштом.

Отже, споживачі загалом менше цікавляться цінами на ліки. Більше того, саме через відшкодування державою вартості придбаних населенням ліків (реімбурсацію) асортимент та ціни на медпрепарати між аптеками приблизно однакові. Тобто, куди б європеєць не пішов, він може бути впевненим, що знайде потрібні йому ліки за однаковою ціною.

Тому виправдовувати заборону маркетплейсів євроінтеграційними вимогами безглуздо, - вважає співзасновник tabletki.ua Євген Муравщик.

"Це все одно, що заборонити в Україні Дію, чи збір для потреб сил оборони на банки, бо такого немає в ЄС і, відповідно, правил щодо таких явищ теж немає. Tabletki.ua - високотехнологічний український ІТ продукт, яким може пишатися наша країна. Ми є резидентами Дія.Сіті, в 2023 році сплатили 194,000,000 гривень податків в бюджет України. Чиновники своїми руками руйнують найбільший технологічний здобуток на роздрібному ринку ліків України", - додає він.

Нагадаємо, пацієнтські організації переконані, що заборона роботи аптечних маркетплейсів грає на руку саме великим мережам аптек.

На думку президента Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, від заборони маркетплейсів виграють тільки аптечні мережі, які безальтернативно продаватимуть ліки так, як захочуть і за скільки захочуть.