Будет ли будущее у сервисов по бронированию лекарств в Украине: названы условия

Госликслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления по обновленным лицензионным условиям производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами. Однако никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайс-агрегаторами не происходило.

Недавно на сайте tabletki.ua появилась петиция против запрета на использование Tabletki.ua и других прайс-агрегаторов. Менее чем через сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях. "Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс" , - отмечает соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

Аптечные прайс-агрегаторы - чисто украинское изобретение. Аналогичных приложений просто нет на фармацевтическом рынке стран ЕС. Для этого есть ряд причин.

Фармацевтический рынок Украины - это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить подешевле. В ЕС - большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет.

Следовательно, потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства. Более того, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенного населением лекарства (реимбурсации) ассортимента и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы. То есть, куда бы европеец ни пошел, он может быть уверен, что найдет нужные ему лекарства по одинаковой цене.

Поэтому оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, - считает соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

"Это все равно что запретить в Украине "Дію" или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил относительно таких явлений тоже нет. Tabletki.ua - это высокотехнологичный украинский ІТ-продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают наибольшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины", – добавляет он.

Напомним, пациентские организации убеждены, что запрет работы аптечных маркетплейсов играет на руку именно большим сетям аптек.

По мнению президента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка, от запрета маркетплейсов выиграют только аптечные сети, которые будут безальтернативно продавать лекарства так, как захотят и за сколько захотят.