Чи буде єдина дата Пасхи для римо-католиків і православних: що каже посол Ватикану

Він зазначив, що процес фактично був призупинений через низку обставин, зокрема стан здоров’я Папи Франциска (колишній Папа Римський, який помер - ред.) та подальші події у Ватикані.

"Я не бачив тут конкретних результатів. І стан здоров'я Папи Франциска на початок року, і процес обрання нового Папи призупинили процес, і час був потрібен для Папи Лева, щоб увійти в це питання", - сказав Кульбокас.

За його словами, важливу роль у діалозі відіграє Українська Греко-католицька церква.

"Я б сказав, що роль Української Греко-католицької церкви є дуже активною в самому Святому престолі, тому що вони спілкуються, і Блаженнішій Святослав, в контакті з Блаженнійшим Епіфанієм, щоб мати бачення і проблем, і можливих рішень", - зазначив посол Ватикану.

Водночас Кульбокас наголосив, що питання єдиної дати Пасхи залишається складним і потребує виваженого підходу.

"З того, що я зрозумів, це не є дуже легким. Було б недобре таке питання вирішити на папері. Або якось форсувати дуже сильно", - сказав він.

За його словами, учасники діалогу сходяться на думці, що цьому процесу варто дати більше часу.

"Ми про це розмовляли. Краще трішки більше часу для цього дати, щоб вирішити більш глибоко це питання", - додав архієпископ.