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Чи буде дефіцит продукції Philip Morris після атаки на склад у Києві: що кажуть у компанії

18:44 08.07.2026 Ср
2 хв
Компанія заздалегідь готувалася і створила розгалужену мережу складів
aimg Іван Носальський
Чи буде дефіцит продукції Philip Morris після атаки на склад у Києві: що кажуть у компанії Ілюстративне фото: Росія вдарила по складу Philip Morris у Києві (Getty Images)
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Компанія Philip Morris повністю перебудувала логістику через воєнні ризики. Споживачам обіцяють відсутність дефіциту продукції навіть після атаки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив комерційний директор "Філіп Морріс в Україні" Михайло Муллер.

Нова модель логістики та склади

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у створення розгалуженої мережі з 10 власних складів. Водночас дистрибʼютори, які співпрацюють з виробником, також розгорнули власну складську інфраструктуру.

Він зазначив, що така багаторівнева модель дозволяє компанії не залежати від однієї точки зберігання. Це допомагає швидко переналаштовувати ланцюги постачання та мінімізувати операційні ризики в умовах війни.

Що буде з поставками

Наразі компанія оперативно змінює логістичні маршрути. Протягом найближчого тижня планується повністю переналаштувати систему постачання товарів.

При цьому у точках продажу є достатньо запасів продукції. У компанії запевняють, що ні бізнес-партнери, ні споживачі не відчують перебоїв чи затримок із поставками.

Удар по складу Philip Morris

Нагадаємо, раніше внаслідок масованої нічної ракетної атаки Росії було повністю знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна" у Києві.

Під час повітряної тривоги всі співробітники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки, завдяки чому вдалося зберегти життя та здоров’я людей.

У компанії зазначали, що попри втрату об'єкта та оцінку збитків, команда оперативно ліквідовує наслідки атаки і задіяла план диверсифікації логістичної мережі.

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Київ Російська Федерація Philip Morris Війна в Україні Ракетний удар
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