Чи буде базова військова підготовка обов'язковою для студентів? Що кажуть в МОН

Напередодні мережею та ЗМІ поширилася інформація про те, що курс базової військової підготовки нібито "не буде обов'язковим для студентів" і готується новий закон.

Про це написало видання "Дзеркало тижня", цитуючи слова заступника міністра освіти Михайла Винницького. Котрий, як цитує його видання, нібито висловив переконання, що курс БЗВП для студентів не має бути обов'язковим. Оскільки це, мовляв, створює "корупціогенну пастку".

РБК-Україна звернулося до МОН, де спростували ці заяви. Так, на питання нашого кореспондента, чи дійсно що базова військова підготовка не буде обовʼязковою для студентів, у Міносвіти коротко відповіли, що це неправда та пояснили чому.

У міністерстві заявили, що наразі не відомо, чи БЗВП не буде обовʼязковою для студентів.

"Все залежить від прийняття закону - його фінального тексту", - сказали виданню у МОН.

Там також зазначили, що в законопроекті, яким запроваджується дисципліна "Основи національного спротиву" замість БЗВП передбачено, що ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання у закладах вищої і фахової передвищої освіти.

В чому суть законопроекту і яка основна ідея

Наразі законопроєкт передбачає заміну концепції набуття відповідних знань та навичок протягом навчання в закладах вищої освіти і поширює вимогу набуття цих компетентностей також на студентів коледжів.

БЗВП пропонується замінити на "Основи національного спротиву", зробити акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті, навігаційних навичках та сучасних цифрових технологіях задля безпеки та оборони.

Польові навчання пропонують скоротити: замість повного циклу та набору вмінь що є в структурі мобілізаційного курсу БЗВП будуть короткі виїзди на полігони, для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в позаміських умовах.

В нинішній редакції законопроєкту містяться пункти для тих, хто з релігійних причин не може тримати зброю в руках - для них буде збільшено компонент домедичної допомоги, як приклад.

У МОН наголошують, що мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним: лише з 25 років, до цього віку - суто за бажанням на спеціальні контракти 18-24.

"Запровадження курсу "Основи національного спротиву" не має меті готувати студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти до мобілізації. Мова йде про підготовку до потенційних загроз, з яким може в майбутньому стикнутися будь-який громадянин України", - додали у відомстві.