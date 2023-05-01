Чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ: відповідь Подоляка

"У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, - беріть", - пояснив Подоляк.

За його словами, принципова позиція не брати російський паспорт заслуговує на найвищу оцінку, проте Україна не виграє від ще більшої кількості полонених і закатованих громадян.

"Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали "російське громадянство". Ключове - пасивно, під жорстким примусом. Бо це одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", - додав Подоляк.

Водночас він наголосив, що "кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, обіймав посади в окупаційних адміністраціях, допомагав в організації "референдумів" і під камери брав російські паспорти, відповідатиме перед законом".