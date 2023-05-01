Брать ли украинцам на оккупированных территориях паспорта РФ: ответ Подоляка

"В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, - берите", - объяснил Подоляк.

По его словам, принципиальная позиция не брать российский паспорт заслуживает наивысшей оценки, однако Украина не выигрывает от еще большего количества пленных и замученных граждан.

"Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое - пассивно, под жестким принуждением. Потому что это одна из важных технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", - добавил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что "каждый из тех, кто активно содействовал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, помогал в организации "референдумов" и под камеры брал российские паспорта, будет отвечать перед законом".