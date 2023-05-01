Брать ли украинцам на оккупированных территориях паспорта РФ: ответ Подоляка

Украинцев, получивших в оккупации российский паспорт, чтобы выжить, не будут преследовать по закону. Однако коллаборантам придется отвечать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, - берите", - объяснил Подоляк.
По его словам, принципиальная позиция не брать российский паспорт заслуживает наивысшей оценки, однако Украина не выигрывает от еще большего количества пленных и замученных граждан.
"Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое - пассивно, под жестким принуждением. Потому что это одна из важных технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", - добавил Подоляк.
В то же время он подчеркнул, что "каждый из тех, кто активно содействовал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, помогал в организации "референдумов" и под камеры брал российские паспорта, будет отвечать перед законом".
Напомним, уполномоченный Верховной рады Украины по правам люди Дмитрий Лубинец считает, что украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, для сохранения собственной жизни должны брать российский паспорт. Также им следует любым способом выезжать с таких территорий.
В то же время, вице-премьер Украины Ирина Верещук посоветовала украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, не брать российские паспорта.
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